VIDEO Premierul Bolojan către Viktor Orban: Țările noastre sunt legate prin oameni,…

Ilie Bolojan, conferință Cotroceni
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

VIDEO Premierul Bolojan către Viktor Orban: Țările noastre sunt legate prin oameni, istorie, economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc

10 Oct

Premierul Ilie Bolojan i-a spus omologului maghiar, Viktor Orban, în discursul susținut la Congresul UDMR de la Cluj, că România și Ungaria sunt legate prin oameni, istorie, economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc.

„Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu provocări interne și externe. Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă. E nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate”, a precizat premierul Bolojan.

„Sunt aici din respect și prietenie pentru colegii mei maghiari cu care am colaborat în Oradea, în Bihor și la nivel național”, a adăugat liderul PNL.

Ilie Bolojan a mulțumit comunității maghiare pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării noastre și pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat.

El a pledat pentru respect, toleranță și încredere între comunități.

Premierul a subliniat că, „în această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afară de lucrurile care ne pot diferenția, de muzica pe care o ascultăm sau dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne unește dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui împreună la viitorul nostru european”.

Bolojan a precizat că UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria.

„Domnule prim-ministru (Viktor Orabn, n red.), țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum”, a adăugat premierul Ilie Bolojan, adresându-i-se omologului maghiar, prezent la Congresul UDMR.

Ilie Bolojan a mai afirmat că „UDMR a arătat că e un partener responsabil și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare: de responsabilitate, de colaborare”. „Mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a precizat premierul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

