VIDEO Premierul Bolojan către Viktor Orban: Țările noastre sunt legate prin oameni, istorie, economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc

Premierul Ilie Bolojan i-a spus omologului maghiar, Viktor Orban, în discursul susținut la Congresul UDMR de la Cluj, că România și Ungaria sunt legate prin oameni, istorie, economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc.

„Traversăm o perioadă de schimbări istorice, cu provocări interne și externe. Pentru a progresa, România are nevoie de guvernare stabilă, eficientă și coerentă. E nevoie să trecem dincolo de zgomotul politic și să ne concentrăm pe rezultate”, a precizat premierul Bolojan.

„Sunt aici din respect și prietenie pentru colegii mei maghiari cu care am colaborat în Oradea, în Bihor și la nivel național”, a adăugat liderul PNL.

Ilie Bolojan a mulțumit comunității maghiare pentru contribuția adusă la dezvoltarea țării noastre și pentru patrimoniul bogat pe care ni l-a lăsat.

El a pledat pentru respect, toleranță și încredere între comunități.

Premierul a subliniat că, „în această parte a României, românii și maghiarii trăiesc de sute de ani unii lângă alții. În afară de lucrurile care ne pot diferenția, de muzica pe care o ascultăm sau dansurile noastre, de alte lucruri mai mici sau mai mari, lucrurile care ne unesc sunt mult mai puternice. Ne unește dorința de a trăi mai bine, de a ne păstra identitatea și de a contribui împreună la viitorul nostru european”.

Bolojan a precizat că UDMR a fost și rămâne o punte între România și Ungaria.

„Domnule prim-ministru (Viktor Orabn, n red.), țările noastre sunt legate prin oameni, prin istorie și prin economie, dar și prin responsabilitatea pe care o avem împreună să contribuim ca această parte a Europei să fie un spațiu al stabilității și al properității, iar asta înseamnă colaborare și respect reciproc și vă asigur de disponibilitatea Guvernului României de a merge pe acest drum”, a adăugat premierul Ilie Bolojan, adresându-i-se omologului maghiar, prezent la Congresul UDMR.

Ilie Bolojan a mai afirmat că „UDMR a arătat că e un partener responsabil și de acest lucru avem nevoie și în perioada următoare: de responsabilitate, de colaborare”. „Mă bazez pe UDMR pentru acest lucru”, a precizat premierul.