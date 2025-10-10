Sorin Grindeanu, la congresul UDMR: România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea este tot mai mică / Atac voalat la Ilie Bolojan: „Politicile pentru oameni nu se fac din birouri izolate”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Președintele interimar al PSD a vorbit la congresul UDMR de la Cluj despre importanța formațiunii politice maghiare în politica națională, dar și despre creșterea vizibilă a extremismului și populismului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Mă bucur să fiu astăzi aici, la congresul UDMR, alături de oameni care, dincolo de politică, înțeleg ce înseamnă loialitatea și sprijinul direct față de un proiect comun.

Și când spun asta mă gândesc în primul rând la aderarea României la Spațiul Schengen, care s-a realizat în timpul președinției Ungariei la Consiliul Uniunii Europene.

Îi mulțumesc premierului Viktor Orban și poporului maghiar pentru că au fost printre principalii noștri aliați occidentali în realizarea acestui obiectiv național. Astăzi, când călătorim fără bariere ni se pare poate ceva normal și firesc, dar nu trebuie să uităm că România a fost ținută la ușa Schengen timp de 13 ani.

Acesta este un exemplu cât se poate de concret care demonstrează că unitatea și respectul reciproc sunt mai puternice decât diferențele care ne pot separa.

Și aici vă vorbesc și dintr-o experiență personală. Am copilărit la Caransebeș, într-un Banat în care românii, maghiarii, germanii și sârbii trăiesc împreună. Am învățat de mic că bunul-simț și respectul sunt mai puternice decât orice diferență. Acolo am înțeles că normalitatea înseamnă să saluți și să ajuți fără să întrebi din ce comunitate vine celălalt. Și acea lecție de acasă m-a însoțit mereu în viața publică”, și-a început Sorin Grindeanu discursul.

Apel la unitate în Coaliție

Președintele interimar al PSD a făcut un apel la unitate în Coaliție într-o perioadă complicată pentru România.

„De pe scena congresului UDMR, vreau să vă vorbesc despre unitate. Unitate între noi, partidele de guvernare și- poate cel mai important, unitate și reconciliere cu o mare parte din societate.

Avem nevoie de acest lucru, pentru că România trece printr-o perioadă complicată, în care tentația populismului este tot mai mare, iar răbdarea oamenilor este tot mai mică.

Dacă noi vom da greș, România va da greș și nu ne putem ierta acest lucru. Nu trebuie să fardăm adevărul: dincolo de noi, este doar deșertul populismului. Depinde doar de noi dacă vom permite asta.

Iar aici apreciem echilibrul pe care UDMR l-a adus în viața politică românească, în general, și în interiorul Coaliției, în special. Moderația, consecvența și respectul pentru cuvântul dat nu sunt calități etnice, ci reprezintă în primul rând valori politice și morale care trebuie să ne ghideze pe toți”, a declarat Grindeanu.

Programul de relansare economică al României, varianta PSD

Liderul PSD a vorbit și despre programul de relansare economică al României propus de social-democrați.

„Sigur că într-o coaliție de guvernare, diferențele de opinie sunt firești. Avem partide cu identități proprii, cu istorii și electorate diferite. Iar experiența ne-a demonstrat că uneori dezbaterea între noi poate fi extrem de intensă.

Și, dacă tot suntem la Congresul UDMR, între prieteni, permiteți-mi să rezum acest lucru spunând că uneori în Coaliție pare că vorbim pe limbi diferite – dar vă asigur că nu este din cauza prietenilor noștri de la UDMR. Uneori reușim să ne încurcăm în traducere chiar fără ajutorul maghiarilor.

Tocmai de aceea, astfel de momente trebuie să ne arate că între parteneri este important să existe un echilibru, să nu se acționeze pe baza unor accente autoritare și impulsive, ci prin ascultarea tuturor opiniilor. Trebuie să rămânem uniți în ceea ce contează cu adevărat: protejarea puterii de cumpărare a românilor, relansarea economiei, salvarea firmelor autohtone și stabilitatea țării.

România traversează o perioadă dificilă, de aceea, Partidul Social Democrat a venit cu o propunere concretă și va sprijini toate măsurile corecte, aplicabile și orientate către binele românilor. Avem nevoie de o viziune comună, bazată pe pragmatism și solidaritate, nu de măsuri luate doar pentru a da bine în poză sau pentru a bifa un capitol în statistici. Reducerile de personal sau creșterile de taxe nu pot fi simple exerciții de imagine, ci trebuie gândite responsabil și să producă efecte reale: să eficientizeze statul, să reducă risipa, să sprijine mediul privat”, susține președintele interimar al PSD.

Atac la Ilie Bolojan

Grindeanu l-a atacat voalat pe primul ministru Ilie Bolojan, prezent și el în sală la congresul UDMR, spunând că politicile trebuie să fie în primul rând despre oameni.

„În acest spirit, lansez un apel public către partenerii de la UDMR — oameni cu experiență, competență administrativă și rezultate solide în gestionarea comunităților locale — să contribuie activ la construcția Planului Național de Relansare Economică a României.

România are șansa de a demonstra că poate combina responsabilitatea fiscală cu protecția socială, fără a sacrifica nici una dintre ele. Din experiența mea, știu că politicile pentru oameni nu se fac nici din birouri izolate, nici din studii teoretice. Ci se fac cu cei care cunosc realitatea din teren, care știu cum funcționează și se dezvoltă o comunitate”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu spune că povestea UDMR în politica din România este una de succes, dar și un exemplu pentru celelalte partide politice.

„Istoria UDMR este, în bună măsură, o poveste de succes despre cum poți să rămâi relevant politic fără excese, fără zgomot, cu seriozitate și tenacitate. Cu experiența pe care o au, UDMR și PSD pot demonstra că maturitatea politică nu este o slăbiciune, ci o forță solidă în aceste vremuri.

Am încredere că sub conducerea domnului președinte Kelemen Hunor, UDMR va rămâne același partener serios de guvernare și că împreună vom reuși să ne atingem obiectivele față de care ne-am angajat în fața oamenilor. Trebuie să fim conștienți că respectul și bunăstarea nu pot fi livrate de un singur partid, ci doar de toți împreună”, a încheiat președintele interimar al PSD.