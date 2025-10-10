G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un băiat de 15 ani a intrat într-o clasă a unei şcoli…

Foto: EGEO 2024 – bgo.org.rs/egeo-2024-photo

Un băiat de 15 ani a intrat într-o clasă a unei şcoli din Târgovişte în timpul unei ore şi l-a agresat pe profesor / Victima, în vârstă de 72 de ani, a fost dusă la spital

Articole10 Oct • 265 vizualizări 0 comentarii

Un băiat de 15 ani este cercetat de poliţiştii din Dâmboviţa, după ce a intrat într-o clasă a unei şcoli din Târgovişte în timpul unei ore şi l-a agresat pe profesorul care ţinea lecţia, în vârstă de 72 de ani. Victima a fost dusă la spital pentru îngriijiri medicale, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa au anunţat, vineri, că un băiat de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

”Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Băiatul de 15 ani urmează să fie prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Negociatorul-şef al Hamas a anunţat că a primit garanţii care asigură că ”războiul s-a terminat definitiv”

Articole10 Oct • 394 vizualizări
0 comentarii

Elevul acuzat că a trimis 1.000 de mesaje de ameninţare către școli și spitale rămâne în arest preventiv / FBI susţine că tânărul a trimis sute de ameninţări cu bombă unor instituţii de peste ocean şi a manipulat fete minore pentru a se angaja în acte de violenţă extremă, exploatare sexuală şi automutilare

Articole9 Oct • 399 vizualizări
1 comentariu

Scandal între 15 persoane, pe o stradă din Arad / Un tânăr de 23 de ani a fost înjunghiat / Alte 2 persoane au ajuns la spital / Doi adolescenţi au fost arestaţi preventiv, alţi doi fiind plasaţi sub control judiciar

Articole9 Oct • 285 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.