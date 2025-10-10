Un băiat de 15 ani a intrat într-o clasă a unei şcoli din Târgovişte în timpul unei ore şi l-a agresat pe profesor / Victima, în vârstă de 72 de ani, a fost dusă la spital

Un băiat de 15 ani este cercetat de poliţiştii din Dâmboviţa, după ce a intrat într-o clasă a unei şcoli din Târgovişte în timpul unei ore şi l-a agresat pe profesorul care ţinea lecţia, în vârstă de 72 de ani. Victima a fost dusă la spital pentru îngriijiri medicale, transmite News.ro.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa au anunţat, vineri, că un băiat de 15 ani a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.

”Cercetările efectuate au reliefat faptul că, la data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 13:30, suspectul, în timp ce se afla în incinta unei unităţi de învăţământ din municipiul Târgovişte, ar fi intrat într-o sală de clasă, unde se desfăşura o oră de curs susţinută de un profesor, în vârstă de 72 de ani, iar pe fondul unui conflict spontan, l-ar fi agresat fizic pe acesta. Ulterior, bărbatul de 72 de ani a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis IPJ Dâmboviţa.

Băiatul de 15 ani urmează să fie prezentat magistraţilor pentru luarea unei măsuri preventive.