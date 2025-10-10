Premieră medicală – prima operaţie pe creier realizată cu ajutorul Sistemului de Neuronavigaţie, la Spitalul Judeţean Galați

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Medicii neurochirurgi de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Galaţi au realizat, în premieră, o operaţie pe creier cu ajutorul Sistemului de Neuronavigaţie, o intervenţie complexă prin care unei paciente i-a fost înlăturată o formaţiune tumorală cerebrală, informează, vineri, Consiliul Judeţean Galaţi, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, pacienta, în vârstă de 51 de ani, se află în prezent „într-o stare foarte bună şi urmează procedurile de recuperare postoperatorie”.

„Suntem extrem de bucuroşi că tehnologia medicală de ultimă generaţie, achiziţionată de Consiliul Judeţean Galaţi, le permite medicilor să facă operaţii tot mai complexe – intervenţii care salvează vieţi şi care, până de curând, erau posibile doar în marile centre medicale din ţară”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea.

Sistemul de Neuronavigaţie funcţionează ca un GPS pentru creier, utilizând imagini RMN sau CT pentru a crea o hartă tridimensională precisă a anatomiei pacientului. În timpul intervenţiei, modelul digital ghidează chirurgul în timp real, asigurând o precizie sporită şi o siguranţă crescută a actului medical.

„Intervenţia, care plasează Galaţiul pe harta centrelor medicale din România care utilizează tehnici avansate de neurochirurgie, a fost realizată de o echipă medicală formată din dr. Cătălin Grigorică, dr. Eduard Tronciu, dr. Adrian Ichim, dr. Corina Manole şi dr. Alina Căuş. Felicitări echipei medicale pentru performanţă! Vom continua investiţiile în spitalele din Galaţi, pentru un sistem de sănătate modern şi performant” a mai precizat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.