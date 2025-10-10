Desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago, blocată de către justiţia federală

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O judecătoare federală a suspendat desfăşurarea Gărzii Naţionale la Chicago şi în regiunea oraşului, ordonată de către preşedintele Donald Trump, stabilind că situaţia nu corespunde unui risc de ”rebeliune”, invocat de către Guvern, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Nu am găsit nicio probă credibilă a existenţei unui pericol de rebeliune în statul Illinois”, a declarat judecătoarea April Perry, citată joi de presa americană, citind motivarea hotărârii, după ce a audiat îndelung cele două părţi.

Judecătoarea, care a fost sesizată de către guvernatorul democrat al statului Illinois J. B. Pritzke şi de către Primăria Chicago, principalul oraş din acest stat, a catalogat acuzaţiile Departamentului Securităţii Interne drept ”nefiabile”.

Ea a stabilit ca militarii din cadrul Gărzii Naţionale sunt puţin formaţi în menţinerea ordinii şi că desfăşurarea lor la Chicago ”nu va face decât să arunce gaz pe focul pe care apărarea (Guvernul) l-a prins ea însăşi”, scrie presa americană.

”DONALD TRUMP NU ESTE REGE”

”Donald Trump nu este rege, iar administraţia sa nu este deasupra legii”, a reacţionat pe X guvernatorul.

”Garda Naţională nu are ce să caute pe stradă într-un oraş american ca Chicago”, a subliniat el.

Anterior, altă judecătoare federală a limitat, joi, timp de două săptămâni, condiţiile de folosire a forţei de către agenţii din subordinea Departamentului Securităţii Interne, şi anume recurgerea la material antirevoltă, la manifestaţii în regiunea Chicago.

În această hotărâre sunt citaţi în mod expres ”membrii presei, manifestanţii sau credincioşii religioşi, care nu reprezintă o ameninţare iemdiată la adresa securităţii agenţilor de menţinerea ordinii sau a altuia”.

În hotărâre se pare să se trimită la un incident larg repostat surprins într-o înregistrare video în care apar agenţi federali pe acoperişul unui centru al Poliţiei Imigraţiei (ICE), la periferia Chicago, trăgând cu un proiectil într-un pastor, care se afla într-un grup mic de manifestanţi, în faţa clădirii.

Acest incident a avut loc în urmă cu aproape o lună, iar manifestanţii încercau să împiedice un vehocul ICE să iasă, s-a justificat Departamentul Securităţii Interne.

”OCUPAŢIE MILITARĂ”

În urma unor astfel de manifestaţii, în faţa unor centre ale ICE, a semnat Donald Trump, săptămâna trecuăt, un decret prezidenţial prin care trimitea sute de membri ai Gărzii Naţionale la Chicago cu scopul de a ”proteja agenţii şi bunurile federale”.

În faţa uneia dintre aceste clădiri, la periferia Chicao, joi, aproximativ 15 manifestanţi denunţau zgomotos agenţi ICE şi câţiva membri ai Gărzii Naţionale prezenţi la faţa locului.

Ei i-au catalogat drept ”nazişti” şi ”laşi”, au constatat jurnalişti AFP.

”Nicio fiinţă omenească nu este ilegală”, se citea pe o pancartă.

Aproximativ 200 de membri ai Gărzii Naţionale din Texas (sud) şi approximativ 300 de membri ai acestor corpuri de rezevişti din Illinois şi-au început operaţiunile în zonă, a anunţat miercuri seara armata americană.

Localuri ICE ”au fost ţinta unor violenţe reale şi ameninţări cu violenţe” şi au nevoie de ”ajutorul” Departamentului Apărării, a subliniat administraţia Trump în faţa justiţiei, dând asigurări că Executivul federal trebuie să aibă de spus ultmul cuvânt.

Statul Illinois şi oraşul Chicago protestează, la rândul lor, faţă de o tentativă de a ”crea o ocupaţie militară a Illinoisului de către statul federal” şi acuză că această demonstraţie de foerţă nu face decât să alimenteze tensiunile.

Donald Trump ţinteşte Chicago de mai multe săptămâni şi a anunţat că vrea să desfăşoare în oraş Garda Naţională, la fel ca la Los Angeles, Washington şi Memphis (sud), împotriva avizului autorităţilor locale – democrate.

O desfăşurare asemănătoare la Portland (vest), alt oraş condus de către democraţi, a fost blocată în weekend de către justiţie.

Însă o Curte federală de Apel a părut joi să încline să ridice această interdicţie.

Donald Trump a ridicat lupta împotriva imigraţiei clandestine la rangul de priooritate absolută, evocând o ”invazie” a Statelor Unite de către ”criminali veniţi din străinătate” şi comunicând în mod abundent pe tema expulzării imigranţilor.