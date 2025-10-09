G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, vicepreședinte al grupului ECR, s-a abținut de la…

gheorghe piperea cu steagul romaniei
Foto: Inquam Photos / George Călin

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, vicepreședinte al grupului ECR, s-a abținut de la votul rezoluției privind atacurile cu drone rusești / Ceilalți membri ai grupului europarlamentar au votat pentru, în afară de unu

Analize9 Oct 0 comentarii

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, vicepreședinte al ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni), a fost singurul membru al grupului care s-a abținut, joi, de la votul rezoluției privind atacurile cu drone rusești, una dintre cele mai importante teme după apariția dronelor Moscovei în mai multe state europene. Un singur membru ECR a votat împotriva rezoluției, în timp ce restul membrilor au votat pentru.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Ceilalți doi europarlamentari ai partidului extremist AUR, Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu, nu au participat deloc la votul rezoluției, deși apar în procesul verbal al ședinței parlamentare de joi că au votat alte rezoluții, precum cea referitoare la situația umanitară din Haiti sau moțiunile de cenzură împotriva Comisiei Europene.

Parlamentul European a adoptat, joi, cu o largă majoritate de 469 de voturi, o rezoluție referitoare la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Uniunii Europene și NATO, precum și la amenințările asupra infrastructurii critice.

În textul rezoluției sunt menționate de zece ori România și de patru ori regiunea Mării Negre.

Partidul extremist AUR s-a aliniat în nenumărate rânduri, după ce Rusia a început războiul în Ucraina, retoricilor Kremlinului.

Cel mai recent exemplu este apelul liderului George Simion la neînarmare în fața unui pericol militar existențial pentru România. În ziua atacului rusesc asupra Poloniei de la începutul lunii septembrie, premierul propus al AUR Petrișor Peiu a cerut într-un comunicat ca România să nu folosească banii europeni pentru înarmare (programul de împrumuturi la dobânzi mici numit SAFE) pe motiv că dobânzile ar fi prea mari.

Gheorghe Piperea, și el important lider AUR, a acuzat o presupusă Europă „militaristă cu ambiții imperiale”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

LIVE TEXT Ursula von der Leyen, în discursul privind starea Uniunii: Europa își va apăra fiecare centimetru pătrat din teritoriul său / Trebuie să oferim țărilor baltice un adevărat zid al dronelor / Va fi lansat un nou program pentru susținerea investițiilor militare ale Ucrainei

Analize10 Sep 2025 • 3.774 vizualizări
0 comentarii

VIDEO George Simion, luat peste picior în Parlamentul European de principalul său aliat din familia politică a conservatorilor: ”Din păcate, unora le place să piardă, atât acasă, cât și aici”

Analize8 Iul 2025
5 comentarii

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, despre moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen: „Demersul europarlamentarului Piperea este unul profund antieuropean. Nu face decât să ofere o platformă antieuropenilor și prorușilor”

Analize7 Iul 2025
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.