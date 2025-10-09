Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, vicepreședinte al grupului ECR, s-a abținut de la votul rezoluției privind atacurile cu drone rusești / Ceilalți membri ai grupului europarlamentar au votat pentru, în afară de unu

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea, vicepreședinte al ECR (Conservatorii și Reformiștii Europeni), a fost singurul membru al grupului care s-a abținut, joi, de la votul rezoluției privind atacurile cu drone rusești, una dintre cele mai importante teme după apariția dronelor Moscovei în mai multe state europene. Un singur membru ECR a votat împotriva rezoluției, în timp ce restul membrilor au votat pentru.

Ceilalți doi europarlamentari ai partidului extremist AUR, Adrian Axinia și Georgiana Teodorescu, nu au participat deloc la votul rezoluției, deși apar în procesul verbal al ședinței parlamentare de joi că au votat alte rezoluții, precum cea referitoare la situația umanitară din Haiti sau moțiunile de cenzură împotriva Comisiei Europene.

Parlamentul European a adoptat, joi, cu o largă majoritate de 469 de voturi, o rezoluție referitoare la incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Uniunii Europene și NATO, precum și la amenințările asupra infrastructurii critice.

În textul rezoluției sunt menționate de zece ori România și de patru ori regiunea Mării Negre.

Partidul extremist AUR s-a aliniat în nenumărate rânduri, după ce Rusia a început războiul în Ucraina, retoricilor Kremlinului.

Cel mai recent exemplu este apelul liderului George Simion la neînarmare în fața unui pericol militar existențial pentru România. În ziua atacului rusesc asupra Poloniei de la începutul lunii septembrie, premierul propus al AUR Petrișor Peiu a cerut într-un comunicat ca România să nu folosească banii europeni pentru înarmare (programul de împrumuturi la dobânzi mici numit SAFE) pe motiv că dobânzile ar fi prea mari.

Gheorghe Piperea, și el important lider AUR, a acuzat o presupusă Europă „militaristă cu ambiții imperiale”.