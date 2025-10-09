G4Media.ro
Un atentat jihadist dejucat l-ar fi vizat chiar pe prim-ministrul belgian Bart…

bart de wever
Sursa Foto: Facebook/ Bart de Wever

Un atentat jihadist dejucat l-ar fi vizat chiar pe prim-ministrul belgian Bart De Wever

Planul unui atac jihadist dejucat joi în Belgia l-ar fi viza pe prim-ministrului Bart De Wever, au confirmat surse din anturajul său şi o sursă guvernamentală, relatează AFP, conform Agerpres.

„Vestea despre un un atentat care îl viza pe prim-ministrul Bart De Wever este profund şocantă”, a declarat pe platforma X ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. Contactat de AFP, surse din anturajul prim-ministrului belgian a confirmat, de asemenea, că acesta a fost într-adevăr ţinta acestui atentat.

