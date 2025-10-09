Proiect de modificare a Codului de Procedură Penală adoptat de Guvern: Inculpatul va putea face recurs în casaţie dacă instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal

Inculpatul va putea face recurs în casaţie dacă instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal, conform unui proiect de lege adoptat joi de către Guvern, transmite Agerpres.

Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.

„Proiectul de Lege propune modificarea Codului de procedură penală, în legătură cu cazurile în care se poate face recurs în casaţie, adăugând şi ipoteza în care instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal. În acest mod, inculpatul are dreptul de a promova calea de atac extraordinară a recursului în casaţie, în ipoteza prezentată mai sus, ipoteză ce nu era prevăzută de dispoziţiile art.438 alin. (1) pct.8 din Codul de procedură penală, ceea ce avea efectul de a-l exclude pe inculpat de la acest drept”, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Potrivit sursei citate, iniţiativa legislativă corectează o „lacună”, modificând textul legal ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 50/2025.

„Se pun în acord dispoziţiile din Codul de procedură penală cu dispoziţiile art. 129 din Constituţia României, referitoare la folosirea căilor de atac, cu respectarea principiului egalităţii armelor, principiu ce constituie un element intrinsec al dreptului la un proces echitabil, după cum se menţionează în această Decizie a CCR”, transmite Executivul.

În luna februarie, cu majoritate de voturi, CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională soluţia legislativă din cuprinsul art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală care exclude inculpatul de la dreptul de a formula recurs în casaţie în ipoteza în care în mod greşit nu a fost dispusă încetarea procesului penal.