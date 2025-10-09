G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Proiect de modificare a Codului de Procedură Penală adoptat de Guvern: Inculpatul…

justitie, judecatori, instanta
Sursa foto: Pexels

Proiect de modificare a Codului de Procedură Penală adoptat de Guvern: Inculpatul va putea face recurs în casaţie dacă instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal

Articole9 Oct 0 comentarii

Inculpatul va putea face recurs în casaţie dacă instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal, conform unui proiect de lege adoptat joi de către Guvern, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Proiectul de lege adoptat de Guvern va fi transmis spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.

„Proiectul de Lege propune modificarea Codului de procedură penală, în legătură cu cazurile în care se poate face recurs în casaţie, adăugând şi ipoteza în care instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal. În acest mod, inculpatul are dreptul de a promova calea de atac extraordinară a recursului în casaţie, în ipoteza prezentată mai sus, ipoteză ce nu era prevăzută de dispoziţiile art.438 alin. (1) pct.8 din Codul de procedură penală, ceea ce avea efectul de a-l exclude pe inculpat de la acest drept”, reiese dintr-un comunicat transmis de Guvern.

Potrivit sursei citate, iniţiativa legislativă corectează o „lacună”, modificând textul legal ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 50/2025.

„Se pun în acord dispoziţiile din Codul de procedură penală cu dispoziţiile art. 129 din Constituţia României, referitoare la folosirea căilor de atac, cu respectarea principiului egalităţii armelor, principiu ce constituie un element intrinsec al dreptului la un proces echitabil, după cum se menţionează în această Decizie a CCR”, transmite Executivul.

În luna februarie, cu majoritate de voturi, CCR a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că este neconstituţională soluţia legislativă din cuprinsul art. 438 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură penală care exclude inculpatul de la dreptul de a formula recurs în casaţie în ipoteza în care în mod greşit nu a fost dispusă încetarea procesului penal. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Integritatea funcționarilor publici și modificări la Codul de Procedură Penală, pe agenda ședinței de guvern de joi

Articole9 Oct • 7.419 vizualizări
0 comentarii

FOTO | Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, discuții cu premierul României, Ilie Bolojan, despre viitoarea Politică Agricolă Comună

Articole8 Oct
0 comentarii

Premierul francez Sébastien Lecornu anunţă că există „o dorinţă comună de a avea un buget”, ceea ce îndepărtează perspectiva dizolvării parlamentului

Articole8 Oct • 174 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.