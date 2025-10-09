Integritatea funcționarilor publici și modificări la Codul de Procedură Penală, pe agenda ședinței de guvern de joi

Guvernul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege privind modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi a Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.

„Proiectul de lege introduce un cadru juridic unitar şi detaliat privind restricţiile pre şi postangajare pentru persoanele care urmează să deţină, deţin sau au deţinut funcţii sau demnităţi publice, în scopul consolidării integrităţii şi asigurării unui climat de imparţialitate şi transparenţă în relaţia dintre autorităţile şi instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Prin proiect sunt reglementate explicit atât restricţiile preangajare, cât şi cele postangajare.

„În ceea ce priveşte restricţiile pre-angajare, a fost reglementată o perioadă de reflecţie de 12 luni privind exercitarea de atribuţii de supraveghere, control sau contractare la persoana juridică de drept privat la care persoanele ce intră sub incidenţa legii au desfăşurat în ultimele 12 luni anterioare numirii sau alegerii în funcţie/demnitate publică o activitate profesională remunerată sau neremunerată. În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei, se instituie necesitatea dezvăluirii angajărilor din ultimele 12 luni anterioare numirii/alegerii în funcţie sau demnitate publică sau începerii activităţii la o autoritate sau instituţie publică în cuprinsul unei declaraţii pe propria răspundere, care se depune în termen de 15 zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii”, se arată în document.

În ceea ce priveşte interdicţiile postangajare, a fost introdusă obligaţia menţinerii confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care categoriile de personal reglementate iau cunoştinţă în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice.

„O altă noutate constă în extinderea sferei de aplicare a acestor reguli, incluzând nu doar persoanele cu funcţii executive de conducere (persons with top executive functions – PTEFs), aleşii locali şi funcţionarii publici, ci şi personalul contractual din instituţiile publice, persoanele implicate în achiziţii publice, audit, concesiuni, reglementare, acreditare, autorizare sau control’, conform expunerii de motive.

Printr-un alt proiect de lege, Guvernul va aproba modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.

„Prezentul proiect de lege are ca obiect modificarea articolului 438 alin. (1) pct. 8 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, în sensul completării cu ipoteza în care instanţa, în mod greşit, nu a dispus încetarea procesului penal’”, se arată în expunerea de motive.

Executivul va aproba şi un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

„Prezentul act normativ a fost promovat în scopul derogării de la prevederile articolului 61 alineat (1) şi articolului 63 alineat (4) şi (41) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât unităţile administrativ-teritoriale să poată garanta împrumuturi de la bănci comerciale sau alte instituţii de credit pentru obţinerea de către operatorii care au calitatea de producători de energie termică aflaţi în subordinea UAT a finanţării necesare achiziţiei de gaze naturale pentru asigurarea funcţionării sistemului de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat în sezonul rece 2025-2026′, conform notei de fundamentare.

Va fi aprobat şi un proiect de hotărâre privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Tot prin hotărâre va fi aprobată şi Strategia Naţională a Hidrogenului 2025-2030, cu perspectiva anului 2050 şi a Planului de Acţiune pentru implementarea acesteia.

„Strategia Naţională a Hidrogenului şi Planul de Acţiune pentru România vizează evoluţia producţiei de hidrogen regenerabil, şi într-o mai mică măsură a hidrogenului cu amprentă redusă de carbon, odată cu scăderea costului energiei regenerabile şi utilizarea acestuia în sectoarele ce folosesc combustibili fosili şi accelerarea evoluţiilor tehnologice. De asemenea, este evidenţiată de producerea hidrogenului regenerabil, în linie cu recomandările Strategiei Europene pentru Hidrogen şi cu obiectivul neutralităţii climatice’, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului.

Guvernul va aproba, prin hotărâre, indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord-Craiova, Subsecţiunea 1: Bucureşti Nord- Roşiori Nord”, lucrare de utilitate publică de interes naţional.

Vor fi aprobate, prin alte hotărâri, bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 ale Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere – S.A. şi, respectiv, al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ‘Metrorex’ – S.A..

Pe agenda reuniunii figurează şi un proiect de hotărâre privind cerinţele minime de formare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură.

De asemenea, Executivul va aproba şi o hotărâre privind repartizarea sumelor corespunzătoare cotei prevăzute la articolul 6 alineat (1) lit. e) din Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9/2025, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţe, respectiv teatre, opere şi filarmonici.

„Potrivit prevederilor articolul 7, alineat. (1) din Legea nr. 9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025, se propune alocarea sumei de 168.543.367,37 lei reprezentând 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie 2025-31 august 2025, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale solicitante, respectiv teatre, opere şi filarmonici pentru judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea”, se arată în nota de fundamentare.

Guvernul va aproba, printr-un memorandum, negocierea şi semnarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Republica Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul apărării.