Premierul francez Sébastien Lecornu anunţă că există „o dorinţă comună de a avea un buget”, ceea ce îndepărtează perspectiva dizolvării parlamentului

Premierul demisionar Sebastien Lecornu a anunţat miercuri dimineaţă, după o primă zi de consultări cu partidele, că „există dorinţa” ca Franţa să aibă un buget până la sfârşitul anului, transmite News.ro.

„Am motive întemeiate să vă spun că, la capitolul veşti bune, toate consultările pe care le-am avut cu preşedinta Adunării Naţionale, doamna Braun-Pivet, şi cu preşedintele Senatului, Gérard Larcher, cu toate partidele politice – UDI, LIOT, Republica, Place publique, MoDem, Horizon, Renaissance şi altele – arată că există dorinţa de a avea un buget pentru Franţa înainte de 31 decembrie anul acesta”, a declarat Sebastien Lecornu.

„Această dorinţă creează, evident, o mişcare şi o convergenţă, care elimină perspectivele dizolvării”, a precizat el.

Lecornu a adăugat că va prezenta concluziile sale preşedintelui ţării, Emmanual Macron, în cursul serii.

După întâlnirea de marţi cu dreapta şi cu reprezentanţii partidelor de centru care sunt dispuse să susţină guvernul, premierul demisionar Sébastien Lecornu se întâlneşte miercuri la Matignon cu o parte a stângii. El urma să primească mai întâi Partidul Socialist. Acesta va fi urmat de ecologişti şi de comunişti.

Însă RN, partidul de extremă dreapta cotat ca favorit în eventuale alegeri anticipate, a refuzat să se întâlnească cu fostul şef al guvernului, dorind dizolvarea parlamentului.

Nici extremiştii de stânga din La France insoumise nu vine la întâlnire, considerând că are lucruri mai bune de făcut la Adunarea Naţională, unde moţiunea sa de demitere a preşedintelui Emmanuel Macron va fi prezentată noului birou al instituţiei. Această primă etapă, cunoscută sub numele de „admisibilitate” ar urma să fie finalizată datorită abţinerii RN, notează Le Figaro.

Macron i-a dat lui Lecornu termen până miercuri seara să ajungă la un compromis pentru un guvern de coaliţie durabil, dar nu este deloc sigur că aceste eforturi vor avea succes. Premierul îşi prezentase luni demisia, la nici 24 de ore de la formarea noului său cabinet, după ce a fost criticat pentru miniştrii aleşi chiar de către partenerii de guvernare.

Dacă acest nou demers de a avea un guvern eşuează, o opţiune pentru Macron este să dizolve Parlamentul şi să organizeze alegeri legislative anticipate, în speranţa de a avea o componenţă mai funcţională în legislativ.

Marţi seara, Macron a purtat discuţii cu preşedinţii camerelor superioară şi inferioară ale Parlamentului. Scopul întâlnirilor separate nu a fost clarificat, dar preşedintele este obligat să consulte ambii preşedinţi dacă sunt planificate alegeri noi.