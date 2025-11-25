Home » Articole » BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege

BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege

25 nov. 2025
18212
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Curtea Constituțională a admis, marți, sesizarea care vizează legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II și Pilonul III.

UPDATE 2: „CCR a validat astăzi forma propusă de guvern a Legii privind pensiile din pilonul II. Sigura prevedere neconstituțională, potrivit comunicatului CCR, a fost introdusă printr-un amendament în Comisia de buget finanțe a Senatului”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

UPDATE: Curtea Constituțională a anunțat, într-un comunicat de presă, că a admis, cu majoritate de voturi, obiecția de neconstituționalitate în ceea ce privește prevederile art.55 alin.(2) din lege și a respins obiecțiile legate de alte articole.

„Curtea Constituțională a constatat că stabilirea, ca regulă, a plății către membrul unui fond de plată a pensiilor private/facultative a unui procent de maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare, nu reprezintă o nesocotire a dreptului de proprietate privată asupra sumelor reprezentând contribuția la fondul de pensii, nu instituie o discriminare între cei care au beneficiat deja de plata integrală a întregului activ personal acumulat în fondul de pensii și cei care urmează să se supună regulii plății fracționate și nici nu este de natură să încalce principiul neretroactivității legii.

În schimb, art.55 alin.(2) din lege, care exceptează de la această regulă persoanele care suferă de afecțiuni oncologice, cu privire la care se prevede că pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului personal sub formă de plată unică, încalcă principiul egalității în drepturi, întrucât instituie o discriminare care nu este bazată pe criterii obiective, ci, dimpotrivă, pe criteriul subiectiv al afecțiunii de care suferă membrul contributor la un fond de pensii”, se arată în comunicat.

Argumentele judecătorilor CCR:

– Dispozițiile în virtutea cărora membrul fondului de plată a pensiei nu poate încasa ca plată unică decât 30% din activul personal nu aduc atingere dreptului de proprietate privată, legea criticată influențând doar modalitatea de plată. Reglementarea eliberării sumelor în mod fracționat și cu periodicitate lunară derivă din specificul noțiunii de pensie, care, prin ipoteză, presupune prestații succesive, întinse, de obicei, pe toată durata vieții. În cazul legii în discuție, durata de plată este, ca regulă, de minimum 8 ani. O plată efectuată integral, uno ictu, ar contrazice însăși ideea de pensie, care este menită a reprezenta o sursă constantă de venit, de care titularul să beneficieze periodic, un timp cât mai îndelungat, ca o fructificare a efortului pe care, în timpul vieții active, l-a depus prin muncă remunerată, și care să îi asigure, și după acest moment, veniturile necesare traiului zilnic.

– Modalitatea de plată instituită prin legea criticată răspunde și cerințelor referitoare la existența unui scop legitim al reglementării, adecvare, necesitate și asigurarea unui just echilibru între interesele concrete pentru a fi corespunzătoare scopului urmărit.

– Nu este nesocotit nici principiul neretroactivității legilor, Curtea constatând că legea criticată nu afectează validitatea contractelor anterioare, ci reglementează o etapă ulterioară, și anume plata pensiei.

– În ceea ce privește criticile referitoare la pretinsa lipsă de precizie, claritate și previzibilitate a unora dintre prevederile Legii privind plata pensiilor private, Curtea a constatat că nu poate fi reținută, dispozițiile criticate întrunind exigențele de calitate rezultate prin principiul legalității consacrat de art.1 alin.(5) din Constituție.

Decizia este definitivă și general obligatorie.

Știrea inițială: Judecătorii CCR au admis în parte sesizarea, constatând că sunt neconstituționale prevederile care includ discriminarea pozitivă a bolnavilor cu afecțiuni oncologice față de cei cu alte boli cu risc vital imediat, au declarat pentru G4Media surse oficiale.

Proiectul prevedea că, prin excepție, bolnavii oncologici pot să retragă întreaga sumă din Pilonul II, față de celelalte persoane care se pensionează și care pot face doar retrageri eșalonate.

Decizia CCR a fost luată cu majoritate de voturi, potrivit acelorași surse.

Curtea Constituţională a avut pe ordinea de zi sesizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, după ce o decizie a fost amânată de CCR în urmă cu o săptămână.

Judecătorii Instanței Supreme au decis, în 16 octombrie, să sesizeze Curtea Constituțională. Aceștia reclamă, între altele, încălcarea dreptului de proprietate. Magistrații susțin că sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2 reprezintă proprietate privată, iar prin legea adoptată de Parlament se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2.

În aceeași zi, și partidul extremist AUR a anunţat că depune o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private. Potrivit AUR, prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

O eventuală invalidare de către Curtea Constituțională a Legii privind plata pensiilor private pune în pericol aderarea României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, unul dintre cele mai ambițioase obiective de politică externă a României, au declarat în 17 octombrie pentru G4Media surse guvernamentale.

