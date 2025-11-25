Ascultă articolul

Deversarea controlată de la Vidraru a desenat peisaje rare pe valea Argeșului, anunță pagina de Facebook a Apelor Române într-o postare care strânge mai multe fotografii

”Pantele abrupte, albia eliberată și apa în mișcare au transformat locul într-un tablou viu, urmărit pas cu pas de echipele noastre din teren.

13 puncte de monitorizare, hidrologi, tehnicieni și formații de intervenție — toți veghează pentru ca aceste schimbări spectaculoase să se desfășoare în siguranță pentru comunitățile riverane.

Natura își schimbă forma, noi îi urmărim ritmul„, se precizează în postare.

Golirea lacului a fost necesară pentru a se putea executa unele lucrări de retehnologizare de la baraj. Acestea au început la 1 august și ar trebui să fie gata la finalul lunii februarie.

În decembrie va începe golirea completă a barajului, iar în februarie se estimează ca această acțiune să fie finalizată. Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani.

Probleme cauzate de mâl

Golirea barajului Vidraru a lăsat fără apă potabilă municipiul Curtea de Argeș și trei comune: Valea Iașului, Valea Danului și Băiculești, adică aproape 40.000 de oameni.

Mâlul ridicat de pe fundul barajului a ajuns în instalațiile societății care furnizează apă potabilă pentru un municipiu și alte trei localități, afectând calitatea apei. Oamenii sunt nevoiți să cumpere apă de băut sau să meargă la izvoarele de adâncime din apropiere, a transmis recent TVRInfo.

Chiar dacă la robinet nu se vede nicio diferență, autoritățile i-au anunțat pe oameni că apa nu e bună de băut.

Reprezentanții societății de furnizare a apei spun că stația de tratare nu este concepută pentru a filtra apă tulbure. Iar după deversarea de la Vidraru a venit încărcată cu sedimente, un mâl foarte fin.

Oamenii iau apa de la fântâni, de la izvoarele de adâncime sau de la magazin.

Specialiști de la firmele care furnizează apă în Pitești și București vor căuta împreună cu cei de la Curtea de Argeș soluții pentru a rezolva situația cât mai repede.