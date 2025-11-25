Home » Articole » De ce a pierdut Nicușor Dan, la CCR, acțiunea împotriva „Legii Vexler”, de combatere a extremismului

25 nov. 2025
1030
sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Curtea Constituțională și-a publicat motivarea deciziei prin care a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate ridicată de președintele Nicușor Dan privitor la așa-numita „Lege Vexler”, care completa o ordonanță de urgență din 2002 privind combaterea extremismului.

În esență, președintele Nicușor Dan obiecta că în lege nu sunt definite exact noțiuni precum legionar, fascist, materiale legionare, naționalism extremist etc. De asemenea, președintele acuza că expresia „membru în conducerea unor organziații legionare”, referitor la persoanele al căror cult este interzis, nu specifică nivelul ierarhic în care ar fi trebuit să fie plasată persoana respectivă ca să poată fi activată incriminarea penală, dacă e vorba de conducere la nivel local sau național etc. În plus, președintele afirma că, dată fiind ambiguitatea unor termeni, restricțiile și sancțiunile impuse de lege pot afecta dreptul la informare și dreptul de liberă exprimare, garantate de Constituție.

Curtea a respins aceste obiecții, argumentând că „nazismul, fascismul și legionarismul sunt concepte istorice și politice care definesc o serie de regimuri și mișcări politice, care nu pot fi relativizate prin definiții juridice de drept pozitiv”. CCR a considerat modul de definire a termenilor ca fiind suficient pentru ca o persoană să-și poată ajusta comportamentul astfel încât să nu intre sub incidență penală. Curtea Constituțională a afirmat că revine organelor de cercetare penală și instanțelor judecătorești să stabilească, de la caz la caz și în funcție de circumstanțe, dacă o persoană a încălcat legea sau nu.

Deputatul minorității evreiești Silviu Vexler a inițiat un proiect de lege menit să însăprească prevederile legale deja existente care sancționează toate formele de extremism. Legea a fost atacată la Curtea Constituțională de președintele Nicușor Dan, dar obiecția sa a fost respinsă ca neîntemeiată. Nicușor Dan a anunțat că va cere, totuși, Parlamentului să reexamineze legea.

