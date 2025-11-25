Home » Articole » Organizația World Vision România solicită Academiei Române revizuirea definiţiei pentru „femeie” / În dicţionarele de sinonime la termenul „femeie” apar sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere și femeie de serviciu

Organizația World Vision România solicită Academiei Române revizuirea definiţiei pentru „femeie” / În dicţionarele de sinonime la termenul „femeie” apar sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere și femeie de serviciu

25 nov. 2025
335
Organizația World Vision România solicită Academiei Române revizuirea definiţiei pentru „femeie” / În dicţionarele de sinonime la termenul „femeie” apar sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere și femeie de serviciu
sursa foto: Pexels/ Pixabay
Ascultă articolul

World Vision România solicită Academiei Române, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, revizuirea şi actualizarea definiţiei pentru „femeie” din Dicţionarul explicativ al limbii române, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, Agerpres, în contextul în care dicţionarele de sinonime listează în continuare pentru „femeie” sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere, femeie de serviciu, dar şi expresii asociate cu termeni depreciativi sau sexualizaţi – „femeie publică”, cu trimiteri la cocotă, prostituată, târfă, în timp ce pentru „bărbat” apar termeni precum bărbat adevărat, voinic, curajos sau om în toată firea, diferenţa de perspectivă este evidentă.

De Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, fundaţia solicită Academiei Române revizuirea şi actualizarea acestor definiţii, astfel încât să reflecte realitatea prezentului şi principiile egalităţii de gen.

Iniţiativa este lansată în aceeaşi zi în care, împreună cu dexonline, organizaţia a introdus în proiectul „cuvântul din vitrină” termenul „femeie”, însoţit de o serie de caracteristici care reflectă demnitatea şi complexitatea identităţii feminine în prezent: curajoasă, hotărâtă, determinată, înţeleaptă, inteligentă, puternică, fermă, vizionară, empatică.

Aceste atribute, propuse de World Vision România şi afişate în vitrina dexonline, funcţionează ca o contrapondere necesară la modul în care dicţionarele tradiţionale au definit femeia. Noua prezentare invită la o redefinire publică a termenului, una care recunoaşte contribuţia, autonomia şi forţa femeilor în societatea contemporană, se arată în comunicat.

Articolul continuă mai jos

„Nu putem vorbi despre prevenirea violenţei dacă ignorăm modul în care societatea defineşte femeia. Cuvintele nu sunt neutre. Ele pot răni, pot limita şi pot valida mentalităţi care, în forme grave, duc la abuz. Avem nevoie ca instituţiile care stabilesc normele limbii române să reflecte realitatea prezentului, nu prejudecăţi. (…) Dacă vrem o Românie în care fetele şi femeile sunt respectate, trebuie să începem cu fundamentul culturii: cuvântul. O definiţie nu este un detaliu tehnic. Este cel mai simplu mod în care înţelegem şi exprimăm un concept. Şi acest lucru trebuie să reflecte respect, nu stereotipuri”, declară Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Apelul vine pe fondul unor date îngrijorătoare privind realităţile adolescentelor şi femeilor din România. Datele World Vision (2024) arată că peste 50% dintre fete şi 40% dintre băieţi cunosc adolescente care au trecut prin diferite forme de abuz.

Fetele raportează într-o proporţie de aproape 90% experienţe precum atingeri neconsimţite, presiune fizică, intimidări sau comentarii sexuale, iar băieţii confirmă la rândul lor că astfel de situaţii se întâmplă frecvent în comunităţile lor.

Deşi 57% dintre băieţi declară că se identifică cu valorile mişcării feministe, doar 8% ar interveni activ în apărarea unei fete agresate. În şcoli, presiunea de gen rămâne un fenomen major. Conform datelor, 66% dintre adolescente se simt judecate pentru felul în care se îmbracă, iar 47% percep o presiune constantă de a arăta „perfect”.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”