World Vision România solicită Academiei Române, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, revizuirea şi actualizarea definiţiei pentru „femeie” din Dicţionarul explicativ al limbii române, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, Agerpres, în contextul în care dicţionarele de sinonime listează în continuare pentru „femeie” sinonime şi sensuri precum nevastă, muiere, femeie de serviciu, dar şi expresii asociate cu termeni depreciativi sau sexualizaţi – „femeie publică”, cu trimiteri la cocotă, prostituată, târfă, în timp ce pentru „bărbat” apar termeni precum bărbat adevărat, voinic, curajos sau om în toată firea, diferenţa de perspectivă este evidentă.

De Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, fundaţia solicită Academiei Române revizuirea şi actualizarea acestor definiţii, astfel încât să reflecte realitatea prezentului şi principiile egalităţii de gen.

Iniţiativa este lansată în aceeaşi zi în care, împreună cu dexonline, organizaţia a introdus în proiectul „cuvântul din vitrină” termenul „femeie”, însoţit de o serie de caracteristici care reflectă demnitatea şi complexitatea identităţii feminine în prezent: curajoasă, hotărâtă, determinată, înţeleaptă, inteligentă, puternică, fermă, vizionară, empatică.

Aceste atribute, propuse de World Vision România şi afişate în vitrina dexonline, funcţionează ca o contrapondere necesară la modul în care dicţionarele tradiţionale au definit femeia. Noua prezentare invită la o redefinire publică a termenului, una care recunoaşte contribuţia, autonomia şi forţa femeilor în societatea contemporană, se arată în comunicat.

„Nu putem vorbi despre prevenirea violenţei dacă ignorăm modul în care societatea defineşte femeia. Cuvintele nu sunt neutre. Ele pot răni, pot limita şi pot valida mentalităţi care, în forme grave, duc la abuz. Avem nevoie ca instituţiile care stabilesc normele limbii române să reflecte realitatea prezentului, nu prejudecăţi. (…) Dacă vrem o Românie în care fetele şi femeile sunt respectate, trebuie să începem cu fundamentul culturii: cuvântul. O definiţie nu este un detaliu tehnic. Este cel mai simplu mod în care înţelegem şi exprimăm un concept. Şi acest lucru trebuie să reflecte respect, nu stereotipuri”, declară Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

Apelul vine pe fondul unor date îngrijorătoare privind realităţile adolescentelor şi femeilor din România. Datele World Vision (2024) arată că peste 50% dintre fete şi 40% dintre băieţi cunosc adolescente care au trecut prin diferite forme de abuz.

Fetele raportează într-o proporţie de aproape 90% experienţe precum atingeri neconsimţite, presiune fizică, intimidări sau comentarii sexuale, iar băieţii confirmă la rândul lor că astfel de situaţii se întâmplă frecvent în comunităţile lor.

Deşi 57% dintre băieţi declară că se identifică cu valorile mişcării feministe, doar 8% ar interveni activ în apărarea unei fete agresate. În şcoli, presiunea de gen rămâne un fenomen major. Conform datelor, 66% dintre adolescente se simt judecate pentru felul în care se îmbracă, iar 47% percep o presiune constantă de a arăta „perfect”.