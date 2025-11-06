Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în București / În cădere, cablul a rănit o femeie aflată pe trotuar / 6 linii de transport sunt blocate

Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Aceasta a primit îngrijiri de la medici. Mai multe linii de transport sunt blocate, transmite News.ro.

”STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir d e la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, anunţă, joi, STB.

Compania precizează că liniile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 – sunt momentan blocate.

STB a înfiinţat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor:

• 601- între terminalul Romprim şi intersecţia Obor

• 623 – între terminalul Faur şi intersecţia strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.