G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact…

accident tramvai camion București
Sursa foto amator

Un camion a acroşat un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în București / În cădere, cablul a rănit o femeie aflată pe trotuar / 6 linii de transport sunt blocate

Articole6 Noi • 475 vizualizări 0 comentarii

Un camion a acroşat, joi, un fir de la reţeaua electrică de contact a tramvaielor în Bucureşti, iar, în cădere, cablul a lovit o femeie aflată pe trotuar. Aceasta a primit îngrijiri de la medici. Mai multe linii de transport sunt blocate, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”STB informează că astăzi, 06.11.2025, în jurul orei 11.20, la intersecţia străzii Calea Dudeşti cu Şoseaua Mihai Bravu, un camion a acroşat un fir d e la reţeaua electrică de contact a tramvaielor. În cădere, cablul a lovit o persoană de sex feminin aflată în acea zonă, pe trotuar, căreia i-au fost acordate îngrijiri medicale de către un echipaj SMURD”, anunţă, joi, STB.

Compania precizează că liniile de tramvai din zonă – 1, 10, 19, 23, 27, 49 –  sunt momentan blocate.
STB a înfiinţat două linii navete de autobuze pentru preluarea pasagerilor:

•      601-   între terminalul Romprim şi intersecţia Obor

•      623 – între terminalul Faur şi intersecţia strada Nerva Traian cu Bulevardul Octavian Goga.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

UPDATE Accident în București, între un tramvai și un autobuz STB, în Drumul Taberei: Șapte persoane au cerut să fie duse la spital

Articole4 Noi • 2.041 vizualizări
0 comentarii

Femeile din armata Australiei au intentat un recurs contra guvernului pentru violenţe sexuale, hărţuire generalizată şi discriminări sistematice

Articole24 Oct • 221 vizualizări
0 comentarii

Încă un femicid: Un bărbat a fost arestat preventiv după ce şi-ar fi ucis concubina / A mai fost condamnat pentru tentativă de omor calificat şi alte infracţiuni cu violenţă

Articole16 Oct 2025 • 525 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.