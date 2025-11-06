G4Media.ro
Au fost finalizate lucrările de refacere a DJ 255, între localităţile gălățene…

inundatii galati viitura sinistrati ploi torentiale slobozia conachi
sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Au fost finalizate lucrările de refacere a DJ 255, între localităţile gălățene Rediu şi Suhurlui, grav afectat de inundaţiile din 2024

Lucrările de refacere şi consolidare a drumului judeţean DJ 255, între localităţile Rediu şi Suhurlui, afectat de inundaţiile din anul 2024, au fost finalizate, a anunţat, joi, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea, transmite Agerpres.

„S-au finalizat lucrările de refacere a DJ 255, între Rediu şi Suhurlui, investiţie în valoare de 5,3 milioane de lei. Pe DJ 255, între comunele Rediu şi Suhurlui, au fost finalizate lucrările de refacere şi consolidare a podului şi a infrastruct urii rutiere, grav afectate de inundaţiile din 2024. Am înţeles cât de important este acest drum pentru cele două comunităţi, iar în urma unei investiţii de peste 5,3 milioane de lei, derulate de Consiliul Judeţean Galaţi, nu doar că am redat siguranţa circulaţiei în zonă, ci am şi rea lizat o infrastructură durabilă, mult mai rezistentă şi capabilă să facă faţă provocărilor naturii”, a transmis Fotea, într-o declaraţie de presă.

Potrivit acestuia, structura drumului a fost întărită pe o lungime de 300 de metri printr -un zid de gabioane acoperit cu beton, cu o înălţime de aproape trei metri, menit să prevină alunecările de teren în zonele expuse viiturilor. De asemenea, au fost realizate şanţuri de scurgere betonate pentru o drenare mai eficientă a apelor pluviale.

În zona podului de pe DJ 255 s-au efectuat lucrări de regularizare a albiei, atât în amonte, cât şi în aval, iar malurile au fost consolidate prin montarea de gabioane umplute cu piatră, care asigură stabilitatea şi protecţia construcţiei.

Tags:
