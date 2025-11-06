G4Media.ro
Bulgarii călătoresc cu feribotul în România pentru cumpărături în piețe și supermarketuri

PTF Bechet - Oryahovo
Screenshot

Locuitorii din Sviștov traversează din ce în ce mai des Dunărea spre România pentru a cumpăra fructe și legume din piața mare a orașului românesc Zimnicea. Piața, care este organizată în fiecare duminică, atrage comercianți și cumpărători de pe ambele maluri ale Dunării, scrie Dunav Most, citată de Rador.

Principala facilitate pentru locuitorii din Sviștov este legătura de feribot, care este o alternativă ușoară și rapidă la cele două poduri peste Dunăre, de la Ruse și Vidin.

Conform informațiilor de la operatori, prețul pentru trecerea cu o mașină este de aproximativ 40 de leva (circa 100 de lei), iar pasagerii pot călători cu doar 10 leva de persoană (circa 25 de lei).

Pentru un microbuz, tariful este de 45 de leva, iar o remorcă auto nu face călătoria mai scumpă.

Curs de schimb valutar și prețuri

În prezent, un leu românesc se cumpără cu aproximativ 0,38 de leva. Totuși, prețurile principalelor produse agricole de la piața din Zimnicea sunt similare cu cele din Bulgaria.

Un kilogram de ardei se vinde cu aproximativ 8 lei, iar roșiile costă 7 lei.Pe piață există o mare varietate de produse de sezon – cu varză, mere, struguri și napi, potrivite pentru prepararea legumelor de iarnă, deosebit de solicitate în prezent.

Avantajul feribotului

Utilizarea feribotului Sviștov – Zimnicea este o alegere preferată de locuitorii din regiune datorită confortului și economiei de timp.

Traseul permite accesul rapid pe malul românesc și poate fi combinat cu o plimbare până în centrul municipiului Alexandria, care se află în județul Teleorman.

Traducerea Rador: Mirela Petrescu

