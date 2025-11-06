Ministerul Sănătății va lansa o nouă platformă electronică de feedback pentru personalul medical şi pacienţi

Ministerul Sănătăţii lucrează la o nouă platformă electronică complexă pentru feedback-ul medicilor, asistenţilor medicali, kinetoterapeuţilor, psihologilor, managerilor, personalului TESA, dar şi al pacienţilor, care va fi lansată în curând, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, transmite Agerpres.

„Uneori luăm decizii fără să ne consultăm suficient cu cei care lucrează efectiv în sistem. De aceea, echipa mea lucrează acum la o nouă platformă electronică prin care voi cere feedback -ul real al celor care ţin sănătatea pe umeri – medici, asistente, kinetoterapeuţi, psihologi, manageri, personal TESA, dar şi pacienţi. Pentru mine contează atât vocea sistemului medical, cât şi vocea pacientului. Periodic vor fi întrebări dedicate pentru asistenţii medicali – să ne spună ce nu funcţionează şi ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenţi , dar şi pentru pacienţi, ale căror experienţe din spitale vor fi analizate cu atenţie”, a scris ministrul, joi, pe Facebook.

El a afirmat că platforma va fi una complexă, gândită astfel încât să aducă Ministerul Sănătăţii mai aproape de oameni.

„Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că „aşa trebuie” sau „aşa spun unii că e bine”. Vreau ca fiecare schimbare să ţină cont de voi – de cei care lucraţi zi şi noapte în sistemul de sănătate, dar şi de pacienţii care beneficiază de el. Da, sistemul nostru este uneori imperfect. Dar tocmai de aceea suntem aici – să-l facem mai bun, mai empatic şi mai uman. Pentru că oamenii nu au nevoie doar de medicamente, de ziduri sau de echipamente moderne. Oamenii au nevoie şi de empatie, de o vorbă bună, de o strânge re de mână sinceră. Iar medicii, asistentele şi întreg personalul medical au nevoie să ştie că nu sunt singuri”, a susţinut ministrul Alexandru Rogobete.