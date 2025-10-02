Ministrul Sănătății: Până la finalul anului vom face o reorganizare și probabil o comasare a direcțiilor de sănătate publică și a centrelor regionale ale INSP / Indicatorii de performanță și de evaluare pentru managerii și șefii de secții din toate spitalele din țară vor fi aprobați prin ordin de ministru

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că a avut o discuție în cursul zilei cu premierul Ilie Bolojan, iar până la finalul anului va fi realizată o reorganizare a direcțiilor de sănătate publică și a centrelor regionale ale Institutului Național de Sănătate Publică (INSP).

Ministrul a precizat că este evident că nu funcționează corespunzător modul de control și supraveghere din partea direcțiilor de sănătate publică.

„Am în cap de mult, dar mi s-a confirmat că e necesar și vom face probabil până la finalul anului o reorganizare, probabil și o comasare a DSP-urilor și centrelor regionale din cadrul INSP-urilor și o regândire a activității de epidemiologie din cadrul acestor unități”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Întrebat când vor fi organizate concursuri pentru conducerile direcțiilor de sănătate publică, ministrul Sănătății a declarat: „14 DSP-uri au director executiv prin concurs în 28 sunt cu exercitare temporară, dar ținând cont de intenția pe care o avem, și anume de a reorganiza gândirea și modul de funcționare al DSP-urilor, nu vă pot răspunde când vom organiza următorul concurs, pentru că s-ar putea să nu mai existe concursul. Gândim noua formulă de funcționare”.

Alexandru Rogobete a anunțat și un control sporit al Ministerului Sănătății pentru conducerile spitalelor, indiferent dacă sunt subordonate autorității centrale sau autorităților locale:

„Prin noii indicatori de performanță și de evaluare anuală pe care îi vom aplica odată ce apare în Monitorul Oficial pachetul 2 de reforme, Ministerul Sănătății va avea un control suplimentar. Este evident că e nevoie de o modificare suplimentară. Este cumva anormal ca entitatea administrativă centrală, care coordonează activitatea medicală din această țară să nu poată interveni când apare o situație, dar să răspundă de fiecare dată pentru nepăsarea și politică de multe ori, ca să nu mai spun administrativă a celor care au în subordine unități sanitare.

Prin noua formulă, indicatorii de performanță și de evaluare anuală pentru managerii unităților sanitare se vor aproba prin ordinul ministrului Sănătății și vor fi în mod egal la nivel național pentru toate unitățile sanitare indiferent de forma lor de subordonare. Aceeași măsură se va aplica și pentru șefii de secții”