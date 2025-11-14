Ministrul Sănătății, anchete după moartea fetiței de 2 ani la stomatolog: A fost o întârziere între stopul cardiac și chemarea ambulanței / Tatăl copilei: Avea analize de 6 ori mai mari la ficat, au omorât-o
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat miercuri seară, la Digi24, că au fost demarate două anchete în cazul fetiței de 2 ani care a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3 al Capitalei.
Fetița a fost anesteziată intravenos, spune ministrul, a intrat în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare timp de aproape două ore.
Alexandru Rogobete a declarat că a existat o întârziere între stopul cardiac și chemarea ambulanței, iar ancheta va stabili cât a însemnat această întârziere și cum a influențat ea cursul evenimentelor.
Rogobet a mai spus că anchetele sunt demarate de Inspecția Sanitară de Stat și de Colegiul Stomatologilor pentru a fi verificat dacă au fost respectate protocolul medical de stat, conduita și abordarea medicală, dar și pentru a se stabili dacă la mijloc este vorba de malpraxis.
În același timp, tatăl fetiței a făcut declarații în care a susținut că analize medicale ale copilei indicau valori de până la 6-7 ori mai mari decât cele normale la ficat, iar părinții au cerut reprogramarea fetiței la stomatolog, fapt refuzat de medic, susține bărbatul.
Tatăl a mai spus că nu au fost lăsați în cabinetul unde fetiței i se administra anestezia și urma intervenția medicală și nu au fost lăsați nici după ce copila a intrat în stop cardiorespirator: ”Au omorât-o”, a mai spus bărbatul în lacrimi.
