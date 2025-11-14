Ministrul Sănătăţii: La secţia de Psihiatrie a spitalului din Târnăveni, controlul va mai dura / Încercăm să găsim spaţii pentru relocarea pacienţilor / O asociație acuză că pacienții ar fi ţinuţi „în condiţii inumane” şi supuşi unor „tratamente degradante”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, vineri, că la secţia de Psihiatrie a Spitalului din Târnăveni se desfăşoară un control al Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat, însă acesta va mai dura. ”Între timp, încercăm să găsim spaţii pentru relocarea pacienţilor”, a adăugat el, transmite News.ro.

Rogobete a afirmat, vineri, că la secţia de Psihiatrie a Spitalului din Târnăveni este un control în desfăşurare.

”Un control extins, Corp de Control pentru zona administrativă şi Inspecţia de Stat pentru zona medicală, probabil că acolo va mai dura controlul, săptămâna viitoare cel mai probabil că vom avea un răspuns”, a adăugat el.

Potrivit ministrului Sănătăţii, se încearcă relocarea pacienţilor.

”Între timp, încercăm să găsim spaţii pentru relocarea pacienţilor din acea zonă în alte unităţi sanitare astfel încât să nu le punem sănătatea în pericol mai mult decât este deja”, a arăta t el.

Poliţiştii din Mureş au deschis dosar penal pentru neglijenţă în serviciu, sub coordonarea procurorilor, în cazul pacienţilor din Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, care ar fi ţinuţi ”în condiţii inumane” şi supuşi unor ”tratamente degradante”. Demersul poliţiştilor a venit în urma sesizării făcute de organizaţii care apără drepturile persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate privind ”posibile nereguli” constatate în urma unei vizite în unitate.

Astfel, în 8 noiembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat de reprezentanţii unei autorităţi autonome cu atribuţii în protejarea, promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, precum şi de o organizaţie neguvernamentală de profil, cu privire la posibile nereguli constatate în urma unei vizite de monitorizare efectuate la secţia de psihiatrie a unei unităţi medicale din Târnăveni.

În baza sesizării, o echipă de poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale a mers la sediul spitalului din Târnăveni, unde au început verificări şi acţiuni specifice pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru administrarea probelor necesare.

De asemenea, pentru asigurarea cadrului legal necesar continuării tuturor activităţilor specifice, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu, sub supravegherea şi coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Cu o zi în urmă, coordonatoarea organizaţiei ”Pledoarie pentru Demnitate”, Georgiana Pascu, a solicitat public intervenţia urgentă a ministrului Sănătăţii în sprijinul celor 261 de pacienţi internaţi în Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, judeţul Mureş. Ea a susţinut, într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a ataşat imagini din spital, că pacienţii secţiilor de psihiatrie ar fi ţinuţi în condiţii inumane şi supuşi unor tratamente degradante.

Geordiana Pascu a afirmat că va reveni cu un raport detaliat, dar că, pentru moment, apelează la demnitar pentru a veni în sprijinul acestor oameni.

Potrivit sursei citate, ceea ce a văzut în timpul unei ”vizite neanunţate” este ”dincolo de orice limită a demnităţii umane”: mizerie extremă, zeci de paturi lipite, în saloane imense, pacienţi care spălau WC-uri în băi murdare, pături murdare, aşternuturi lipsă, rupte sau murdare, pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, cei mai mulţi fără noptiere şi cu pungi agăţate de paturi în care îşi ţineau lucruri personale.

”Am intrat în secţia de psihiatrie vineri, în jurul orei 6 dimineaţa. Ceea ce am văzut acolo e dincolo de orice limită a demnităţii umane: zeci de paturi lipite cu oameni lăsaţi pe saltele murdare sau învelite în plastic; o mizerie greu de descris; pacienţi care spălau corpuri de WC în băi murdare; aşternuturi lipsă, rupte, uzate, decolorate sau murdare; pături murdare; pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, papucii în pat, cei mai mulţi fără noptiere, cu pungi agăţate de paturi în care ţineau câteva lucruri personale; paturi în saloane care păreau că nu se mai termină – aşa este pe tot etajul, aproape 100 de oameni despărţiţi prin nişte pereţi de sticlă. Sunt oameni în agonie care aşteaptă acolo de zeci de ani ca Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Consiliul Judeţean Mureş, să ia o măsură pentru a nu mai fi captivi într-un sistem de asistenţă medicală care, cel mai probabil, îi ţine pentru beneficii pecuniare şi materiale”, afirma Georgiana Pascu.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Spitalul municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni asigură pacienţii, aparţinătorii şi publicul larg că activitatea medicală ”se desfăşoară în condiţii normale, cu respectarea protocoalelor şi standardelor instituţionale”.

”Spitalul îşi asumă responsabilitatea pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare, confort şi îngrijire în secţiile de psihiatrie. Dorim să precizăm că pacienţii aflaţi în secţiile de psihiatrie beneficiază de îngrijire medicală continuă, supraveghere de specialitate şi acces la serviciile de suport necesare, fără perturbări”, susţineau reprezentaţii spitalului.