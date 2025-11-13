Scandal la Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni: 96 de angajați și-au depus demisia, 65% din personal / Sunt nemulțumiți de acuzele unui control care a găsit ”condiții inumane de cazare” / 25 de pacienți au murit aici în mai puțin de doi ani

65% din personal, adică 96 de angajați și-au depus demisia de la Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, nemulțumiți de un control mixt format din reprezentanți al Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ), anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș.

”Doamnele au avut acces să intre peste tot, deci nu li s-a interzis absolut nimic, au discutat cu pacienții, cu personalul, au fotografiat, au filmat… Dânsele au spus că sunt imagini pentru uz personal… Doamnele au arătat doar ce au vrut, din păcate, adică evaluarea din partea lor nu este una reală și una corectă.

Anul trecut, a terminat de renovat Secția de la Psihiatrie bărbați dar de acolo nu au arătat nimic. Pe una dintre filmări se vede cum unul dintre pacienți care nu avea echilibru, că pe lângă patologia psihiatrică mai are și una neurologică, și a fost pus într-un cărucior cu rotile și legat cu centură de siguranță care sunt niște dispozitive medicale pentru care noi avem certificat”, spune managerul spitalului, Zsuzsanna Megheșan.

”Au solicitat Serviciul de Investigații Criminale să se deplaseze rapid că ținem pacienți captivi și că pacienții sunt legați”

Spitalul ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni are 4 secții de psihiatrie și 320 de pacienți, între care câte 50 sunt pe secții de acuți și cronici, iar 220 sunt spitalizați pe secții de cronici de durată. Intervenția poliției a fost făcută ca urmare a sesizării unui membru din comisia de control, mai spune managerul Spitalului din Târnăveni.

„Sâmbătă, doamna de la Consiliul de Monitorizare a solicitat Serviciul de Investigații Criminale să se deplaseze rapid că ținem pacienți captivi și că pacienții sunt legați. Ei nu au găsit pe nimeni cu urme de violență la mâini sau pe corp. Poliția nu a găsit nimic. După aceea, au ridicat DVR-ul, cele 16 camere de supraveghere de la Psihiatrie, tot DVR-ul sunt 12 Terra de imagini din data de 29 septembrie până în 8 noiembrie și va fi o percheziție informatică. Noi, cu drag, așteptăm orice organ de control, presă, cine dorește să vină. Ușile, porțile noastre sunt deschise, să vadă realitate”, explică Zsuzsanna Megheșan.

Există pacienți spitalizați și de 40 de ani, motiv pentru care sunt înregistrate și decese, circa 25 de cazuri în doi ani, spune ea.

”Am găsit mizerie, am găsit supraaglomerare, am găsit neglijență în serviciu”

În perioada 7 – 9 noiembrie 2025, o echipă mixtă formată din reprezentanți al Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități și ai Centrului de Resurse Juridice (CRJ) a efectuat o vizită inopinată în secțiile de psihiatrie ale spitalului din Târnăveni.

Controlul a venit ca urmare a unei sesizări, precizează pentru Radio Târgu Mureș președintele Consiliului de Monitorizare a Implementării Convenției ONU, Emanuel Gabriel Botnariu.

”Nu pot să vă spun de unde a venit această sesizare pentru că toate vizitele noastre sunt inopinate și nu pot să vă spun, dar de la diverse instituții mi-au venit, inclusiv instituții de forță ale statului. Exact ceea ce am și găsit ne-a fost sesizat. Deci, am găsit mizerie, am găsit supraaglomerare, am găsit neglijență în serviciu. Noi vom lăsa, în urma raportului, recomandări. În timpul raportului a mai fost chemată Direcția de Sănătate Publică care, am înțeles, a dat 30.000 de lei amendă iar asta după… nu știu, că au mai fost cu o săptămână înainte și nu au găsit mai nimic. Știți cum se întâmplă… de data aceasta, cât erau inspectorii noștri acolo, au dat această amendă. Acum, vă dați seama că sunt acolo și alte autorități, inclusiv Parchetul și Poliția și este o anchetă în desfășurare”, spune Botnariu.

Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice descrie condiții precare în care pacienții sunt ținuți în spital și solicită intervenția de urgență a ministrului Alexandru Rogobete.

Condițiile descrise în urma vizitei:

– Condiții inumane de cazare – saltele murdare, rupte, unele învelite în plastic; lipsă de așternuturi curate, pături murdare și uzate; haine ponosite, pacienți fără noptiere sau spațiu personal, lucrurile ținute în pungi agățate de pat; supraaglomerare severă – saloane cu zeci de paturi lipite, până la 100 de pacienți pe etaj; mizerie generalizată în spațiile comune și băi insalubre.

– Neglijență gravă și decese suspecte – 25 de pacienți au murit în mai puțin de doi ani, cauzele fiind: bronhopneumonii, enterocolite, asfixii mecanice; lipsă de supraveghere și intervenție medicală adecvată; lipsă de raportări clare în registrele spitalului privind evenimentele grave.

– Cazul domnului A.M. – moarte prin sinucidere – Internat cu episod depresiv; a cerut insistent externarea și a anunțat intenția de sinucidere; s-a spânzurat în curtea spitalului, la intrare, pe 9 august; pacientul care a încercat să intervină a fost ulterior pedepsit și izolat, fără mențiune oficială în registru.

– Contenționare fizică și izolare abuzivă. Contrar declarațiilor conducerii, pacienții continuă să fie legați sau izolați;

– Tratament degradant – pacienți dezbrăcați și lăsați în frig; episoade de violență fizică asupra pacienților (trântire, lovire, târâre în zone fără camere video); lipsa de raportare și sancționare a agresiunilor.

– Absența medicilor și lipsa implicării profesionale – medicii nu sunt prezenți în viața reală a secțiilor; personalul medical reacționează ostil la vizitele de monitorizare; tentativă de blocare a accesului delegației în timpul controlului.

– Privare arbitrară de libertate – ușile secțiilor sunt încuiate permanent; pacienți internați de zeci de ani fără hotărâri judecătorești; istituționalizare ilegală a persoanelor cu dizabilități intelectuale și/sau psihosociale.

Managerul Spitalului din Târnăveni, Zsuzsanna Megheșan spune că acuzațiile sunt tendențioase și exagerate.

Spitalul are, în momentul de față, lucrări la secția de Psihiatrie Femei, motiv pentru care pacientele stau într-o altă secție, mai înghesuite, însă pacienții sunt tratați cu demnitate iar personalul este dedicat îngrijirii lor, a explicat Megheșan.