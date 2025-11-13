Lewis Hamilton repetă povestea dureroasă a lui Michael Schumacher: Prizonierul propriei moșteniri

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Christian Danner, fost pilot de Formula 1, face o paralelă interesantă între mandatul lui Lewis Hamilton la Ferrari și revenirea eșuată de care a avut parte Michael Schumacher pe finalul carierei. Perioada dezastruoasă de care are parte Lewis la Scuderie este comparată cu aventura lui Michael de la Mercedes, din 2010.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Fin cunoscător al fenomenului, Danner a vorbit pe larg despre aventura lui Hamilton la Ferrari și a explicat de ce aceasta seamănă izbitor cu cea petrecută de Schumacher la Mercedes, la finalul carierei.

„La Ferrari, acest lucru nu funcționează prea bine (n.r. setările să fie făcute în funcție de cerințele lui Lewis), iar Hamilton este cu siguranță un tip de învingător, pentru că a realizat lucruri incredibile.

Echipa este, de asemenea, parte din acest lucru și, desigur, o parte din această potrivire între mașină, pneuri, regulamente și sentimentul personal legat de stilul de conducere.

Îmi place să-l menționez întotdeauna pe Michael Schumacher în acest context, care la Ferrari a obținut tot ce și-a dorit, de la pneuri, setări, aerodinamică, totul era Schumacher.

Și când a revenit la Mercedes câțiva ani mai târziu, lumea a arătat brusc foarte diferit. Nu existau pneuri construite așa cum își dorea el. Avea aceleași pneuri Pirelli ca toți ceilalți.

Era un vehicul dezvoltat în esență de Brawn, dar nu putea fi modificat în funcție de condițiile de la acea vreme, chiar și în cadrul regulamentului. Cel puțin nu în așa fel încât să obțină ceea ce și-ar fi dorit.

Și aici lucrurile devin inegale. Apar greșeli, apar mici probleme. Asta se întâmplă pur și simplu. Și când ești obișnuit să fii mereu în frunte și să ai totul sub control, atunci este foarte dificil să te uiți la asta și să spui: ce am greșit aici?

Nu se poate. Eu sunt cel mai bun și cel mai rapid. Cred că asta îl deranjează puțin pe Lewis în acest moment, sau îi stă puțin în cale”, explică Christian Danner în cadrul podcastului Motorsport-Magazin.

Michael Schumacher a revenit în Formula 1 după retragerea din 2006, semnând cu Mercedes pentru trei sezoane (2010-2012).

În tot acest interval, legendarul pilot german nu a reușit să-și întreacă coechipierul, pe Nico Rosberg. A fost pentru prima dată în cariera lui Schumacher când s-a întâmplat acest lucru, Michael fiind mereu cel mai rapid pilot din echipă.

La 40 de ani, Lewis pare că trăiește același episod la Ferrari. Nu este mai rapid decât coechipierul Charles Leclerc, iar în 2025 nu a bifat vreo prezență pe podium, fiind cel mai slab sezon din cariera spectaculoasă a britanicului în F1.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1