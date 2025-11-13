G4Media.ro
hamburg germania politie polizei
Sursa foto: Daniel Reinhardt / AFP

Membru al Hamas arestat în Germania / Este suspectat de pregătirea unor atentate

Alt presupus membru al Hamas a fost arestat de către autorităţile germane, la o lună şi jumătate după arestarea a trei presupuşi membri ai mişcării islamiste palestiniene, suspectaţi de procurarea unor arme cu scopul de a comite atentate vizând instalaţii israeliene sau evreieşti, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Acest bărbat, născut în Liban şi prezentat ca fiind Borhan El-K., a fost arestat marţi de cătr e poliţia germană pe o autostradă, la intrarea în Germania din Cehia, a anunţat într-un comunicat parchetul federal german, competent în dosare antiteroriste.

Parchetul îl suspectează că face parte dintr-o organizaţie teroristă străină după ce a ”achizţionat în Germania o puşcă automată, opt pistoale marca Glock şi peste 600 de cartuşe” în august.

El a transportat aceste arme la Berlin, pentru a i lefurniza lui Wael F. M., unul dintre cei trei bărbaţi arestaţi în octombrie în capitala germană.

Hamasul a dezminţit că are vreo legătu ră cu ei.

Armamentul şi muniţia confiscate urmau, potrivit parchetului, să fie folosite în ”atentate sângeroase ale Hamas împotriv a unor instalaţii israeliene sau evreieşti în Germania şi Europa”.

Miercuri, poliţia daneză a percheziţionat locuri cu legătură cu Borhan El-K. ”şi cu alt suspect, la Copenhaga şi în împrejurimi”, anunţă parchetul.

Din această presupusă reţea face parte şi un britanic, arestat joi, la Londra, la cererea justiţiei germane, suspectat de legături cu o ascunzătoare de armament descoperită la Viena, în Austria.

În Germania au avut loc, în ultimele luni, mai multe atacuri sângeroase cu armă albă, atentate cu motivaţii jihadiste şi violenţe ale extremei drepte care subliniază probleme de securitate.

La începutul lui noiembrie, autorităţile germane anunţau arestarea, la Berlin, a unui sirian în vârstă de 22 de ani, suspectat de pregătirea unui atentat islamist.

Conflictul israeliano-palestinian are o rezonanţă specială în Germania, din cauza responsabilităţii germane în Holocaust.

