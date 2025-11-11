Germania va cheltui 26,5 miliarde de euro pentru uniforme militare şi vehicule blindate în următorii ani

Germania are în plan alocarea a aproape 19 miliarde de euro pentru dotarea militarilor săi cu uniforme şi echipament personal noi în următorii ani, precum şi a 7,5 miliarde pentru vehicule blindate pe roţi, potrivit unui document al Ministerului Finanţelor, consultat marţi de agenția de știri Reuters.

Guvernul explică proiectul de echipare a trupelor cunoscut ca FASER – cu cheltuieli ce se vor întinde până în 2034 – prin obiectivul săi ambiţios de recrutare a 460.000 de soldaţi până la mijlocul deceniului viitor, faţă de aproximativ 280.000 din componenţa actuală a Bundeswehr.

Conform documentelor bugetare menţionate, Germania va autoriza de asemenea fonduri de 7,5 miliarde de euro până în 2037 pentru achiziţia de vehicule blindate pe roţi, cel mai probabil, conform unor surse parlamentare, între 3.000 şi 5.000 de vehicule Boxer fabricate în comun de concernul g erman Rheinmetall şi compania franco-germană KNDS.

Germania a pornit o campanie masivă de achiziţii militare după ce cancelarul Friedrich Merz şi-a asigurat susţinerea necesară pentru exceptarea acestor cheltuieli de la limita de îndatorare, pentru întărirea armatei subechipate, într-o tentativă de asumare a unei mari responsabilităţi pentru securitatea europeană, transmite Agerpres.

Cheltuielile totale de apărare ale Germaniei pe 2026, inclusiv fonduri speciale, sunt planificate să ajungă la circa 117,2 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 2,8% din PIB.