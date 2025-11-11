G4Media.ro
Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind „teste…

Rachetă balistică în siloz
Sursa foto: CreativeCommons

Moscova, gata să discute cu SUA după afirmaţiile lui Trump privind „teste nucleare” secrete ruse

Rusia, acuzată de Donald Trump că efectuează teste nucleare subterane, s-a declarat marţi gata să discute cu Washingtonul despre afirmaţiile preşedintelui american, în timp ce tensiunile între cele două puteri nucleare sporesc, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Eforturile făcute de Donald Trump pentru a pune capăt conflictului în Ucraina, declanşat de Moscova în februarie 2022, se află într-un punct mort.

Suntem gata să discutăm asupra suspiciunilor pe care colegii noştri americani le-au ridi cat cu privire la faptul că noi am face ceva în secret, în adâncul pământului”, a declarat şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov, în timpul unei întâlniri cu media ruse, de la care au fost transmise imagini pe canalele de stat.

Lavrov a respins şi acuzaţiile făcute de preşedintele american săptămâna trecută, conform cărora Rusia şi China ar întreprinde teste nucleare subterane fără a informa despre ele.

Beijingul a replicat foarte repede că nu mai efectuează niciun test nuclear.

Şeful diplomaţiei ruse a explicat de asemenea că SUA puteau să verifice dacă Rusia a întreprins vreun test cu încărcătură nucleară datorită sistemului mondial de supraveghere seismică.

„Celelalte teste, fie că sunt subcritice sau fără reacţie nucleară în lanţ, fie că sunt teste cu rachete purtătoare, nu au fost niciodată interzise”, a adăugat el.

Donald Trump a formulat aceste acuzaţii împotriva Chinei şi Rusiei după ce amânase până la o dată neprecizată o întrevedere cu Vladimir Putin, anunţată iniţial la Budapesta, asupra reglementării războiului din Ucraina.

Însă, potrivit lui Lavrov, cele două dosare nu au nicio legătură între ele. „Eu nu aş amesteca problema testelor nucleare cu cea a summitului de la Budapesta”, a declarat el.

Cu toate acestea, ministrul care exercită cel mai lung mandat din istoria rusă modernă a lăsat deschisă uşa pentru un summit între preşedintele rus şi cel american.

„Noi suntem gata să discutăm cu colegii noş tri americani despre reluarea lucrărilor pregătitoare pentru summitul propus între liderii Rusiei şi SUA”, a afirmat el.

