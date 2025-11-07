SUA testează o rachetă balistică intercontinentală după ce Trump a anunțat reluarea testelor nucleare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Forțele Armate ale Statelor Unite au efectuat miercuri o lansare-test a unei rachete balistice intercontinentale neînarmate, prima de când președintele Donald Trump și-a anunțat intenția de a relua testele nucleare, scrie cotidianul El Periodico, citat de Rador Radio România.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Racheta, o Minuteman III, a fost lansată de la Baza Forțelor Spațiale Vandenberg din California în jurul orei 1:35 a.m. miercuri, așa cum a anunțat câteva ore mai târziu Departamentul Apărării pe contul său de pe reţeaua de socializare X. Departamentul condus de Pete Hegseth a specificat în același mesaj că este vorba de un „test operațional” al unei rachete capabile să transporte până la trei focoase nucleare și şi-a reiterat angajamentul față de „pacea prin forță” al Casei Albe și Pentagonului.

Tot miercuri, ca răspuns la intențiile anunțate ale ocupantului Casei Albe, președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat înalților oficiali guvernamentali să prezinte propuneri privind potențiale teste nucleare. În plus, el a subliniat că „nu există planuri de abatere de la aceste obligații”, deși a amintit că declarase încă din 2023 că „dacă Statele Unite sau alte state părți la acest tratat efectuează aceste teste, Rusia va trebui să ia măsuri adecvate ca răspuns”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova așteaptă „clarificări” din partea Administrației Trump cu privire la testele nucleare anunțate recent, care, potrivit secretarului american al energiei, Chris Wright, nu vor include și „explozii”.

Pentru a justifica această măsură, Trump a citat în repetate rânduri testele recente cu arme ale Rusiei, care au inclus lansarea rachetei Burevestnik și a super-torpilei nucleare Poseidon, deși Kremlinul a subliniat că acestea nu constituie teste nucleare, deoarece nu poartă focoase nucleare și nu implică explozii de acest tip.

Un raport publicat în august de Serviciul de Cercetare al Congresului indica faptul că Statele Unite ar putea efectua teste cu arme nucleare în termen de 24 până la 36 de luni de la primirea ordinului de la președinte, potrivit CNN. Nici Statele Unite, nici Rusia, nici China nu au efectuat teste nucleare după 1996, când Beijingul a testat ultima oară. Oficial, Moscova și-a efectuat ultimul test în 1990, iar Statele Unite în 1992.