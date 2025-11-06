Elias Charalambous, după eșecul din Europa League cu Basel: „Am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Tehnicianul echipei FCSB, Elias Charalambous, a declarat joi seară, după meciul cu Basel, scor 1-3, că este puţin dezamăgit, el precizând că a simţit că formaţia bucureşteană a avut posibilitatea de a obține mai mult, notează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Sunt puţin dezamăgit, pentru că am simţit că am avut posibilitatea de a scoate mai mult din meciul acesta. Am primit cartonaşul roşu, după care penaltiul, dar băieţii nu au cedat. Au arătat caracter, au reuşit să egaleze şi asta nu a fost uşor.

Basel e o echipă bună, e un stadion complicat. După 2-1 am avut din nou o ocazie mare. La sfârşitul zilei contează rezultatul şi rămânem trişti. Bună este atitudinea de pe parcursul celor 90 de minute. Trebuie să învăţăm din anumite erori pe care le-am comis. Nu putem să comparăm acest meci cu altele.

(n.r. despre golul lui Olaru) Poate unul dintre cele mai frumoase din acest sezon de Europa League. A jucat bine, ca şi alţi jucători, însă el a fost excepţional.

Nu cred că este o greşeală la Ngezana. Nu o văd ca pe o eroare. Ngezana joacă de 80-90 de meciuri şi nu putem să-l judecăm”, a declarat antrenorul FCSB-ului, potrivit primasport.ro.

Reacția căpitanului Darius Olaru

Căpitanul FCSB-ului, Darius Olaru, a simțit din teren că echipa ar fi făcut un meci mare dacă nu ar fi evoluat în inferioritate numerică.

„Nu ştiu dacă sunt consolat de golul acela. Până la urmă, interesul nostru, al echipei, era să obţinem un rezultat pozitiv. Din păcate, cursul jocului s-a schimbat încă din prima repriză. Am încercat să rămânem în joc, să ne apărăm, să încercăm să-i prindem pe contraatac, şi de fiecare dată când am făcut-o, am avut ocazii, am reuşit să şi marcăm, dar cred că au fost mai norocoşi în seara asta.

Chiar acum vorbeam în vestiar şi spuneau şi băieţii că, dacă am fi jucat 11 la 11, am fi putut să facem un meci mare şi cred că reuşeam să obţinem victoria. Mi-aş fi dorit mult să obţinem o victorie aici. Mergem înainte, eu îmi doresc în continuare să privim cu încredere ceea ce urmează. Vom avea meciuri la fel de dificile şi trebuie să ne ridicăm la nivelul partidelor”, a declarat Darius Olaru la Prima Sport.

Roş-albaştrii au evoluat în zece din minutul 12.

Alte articole relevante