Mai mulți congresmeni americani îi cer Secretarului Apărării Pete Hegseth să-și reconsidere decizia de retragere a peste 700 de soldați din flancul estic al NATO

De la nivelul Comisiei pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanți din SUA, congresmenul democrat Bill Keating anunță că a formulat o scrisoare oficială prin Secretarului apărării, Bill Keating, i se cere să să-și reconsidere decizia de a retrage peste 700 de soldați din flancul estic al NATO.

Scrisoare este semnată și de copreședintele grupului parlamentar pentru Ucraina, Brian Fitzpatrick, și de copreședinții grupului parlamentar pentru România, Tom Suozzi și Michael Turner.

Politicienii americani își exprimă îngrijorarea privind decizia Departamentului Apărării de a retrage parțial trupe din România.

„Întrucât administrația americană încearcă să asigure o pace durabilă în Ucraina, considerăm că este vital ca SUA să dea dovadă de fermitate în fața agresiunii ruse. Retragerea a sute de soldați din flancul estic al NATO, în timp ce războiul din Ucraina face ravagii, subminează speranța noastră bipartită de a vedea sfârșitul războiului din Ucraina, în condițiile impuse de Ucraina” se precizează în scrisoare, cu „solicitarea insistentă” ca decizia să fie schimbată iar Secretarul Apărării Pete Hegseth să vină cu explicații în fața Congresului și comisiilor de specialitate „cu privire la modul în care Pentagonul intenționează să consolideze relația transatlantică și să își continue angajamentul față de Alianța NATO”.