Apă mai bună pentru afacerile din alimentație și turism (HoReCa)

Compania La Fântâna își prezintă soluțiile de îmbunătățire a calității apei la FoodService & Hospitality Expo 2025 (8 – 10 noiembrie)

Nu mai e un secret pentru nimeni că de apă – de prezența, siguranța, calitatea și accesibilitatea ei – depinde cam totul în jur, începând cu viața însăși și terminând cu orice aspect sau detaliu al acesteia. Deși poate mai puțin evident, acest adevăr este confirmat zilnic de ce și cum mâncăm și bem, de cum ne odihnim, cum petrecem – adică, de serviciile de retail și HoReCa (hotel, restaurant, catering), de care apa este foarte strâns legată.

Suntem La Fântâna, un lider național în servicii și soluții de îmbunătățire și accesibilizare a calității apei, iar anul acesta ne bucură să fim prezenți la FoodService & Hospitality Expo. Este una dintre cele mai mari expoziții internaționale dedicate alimentației publice, turismului și retailului alimentar din regiune, cu sute de expozanți din domenii directe și conexe, mii de profesioniști și zeci de mii de vizitatori.

De obicei noi, echipa La Fântâna, folosim aceste comunicări publice expunând argumentele care ne califică pentru a fi prima opțiune de parteneriat a oricărui furnizor de servicii, atunci când e vorba de apă mai bună. De data aceasta, vrem să alcătuim un preambul al participării noastre la FoodService & Hospitality pornind invers – de la nevoi și situații reale ale antreprenoriatului din HoReCa și retail unde aceștia pot beneficia semnificativ de serviciile La Fântâna.

În showroomul La Fântâna, vizitatorii expoziției vor vedea și vor putea afla mai multe detalii despre numeroasele noastre soluții de accesibilizare a apei de băut acasă sau la birou, fie că vorbim de echipamente de filtrare a apei din rețea, de watercoolere care funcționează cu bidoane de apă pe care o livrăm, acasă sau la locul de muncă. Avem soluții tehnologizate, moderne și servicii adaptate și adaptabile oricărei nevoi de apă de băut pentru sine, pentru familie, pentru colegi și clienți.

Vrem să prezentăm însă, succint, și felul în care putem răspunde diverselor nevoi și problematici legate de apă din sectoarele retail și Horeca, cu soluțiile noastre de generație nouă de tratare a apei.

Producătorii și procesatorii de alimente

Calitatea produsului finit va fi mai bună cu o apă de calitate mai bună. Cu stațiile noastre de tratare și soluțiile avansate de filtrare (care vor putea fi analizate la stand), apa va avea parametrii de calitate și siguranță necesari pentru produse mai bune – de la sucuri, bere și lactate la conserve, mezeluri, produse de panificație sau alimente procesate. Tratarea poate însemna unul sau mai multe procese – precum dedurizare, filtrare pentru eliminarea fierului și manganului, clorinare, sterilizare prin folosirea lămpilor UV, osmoză inversă și remineralizare. Oferim atât sisteme standard, cât și soluții complexe, care se pot configura, personalizate în funcție de nevoi și de rezultatele buletinelor de analiză. Echipamentele care folosesc apă vor fi mai bine protejate folosind apă dedurizată. Dedurizarea apei, adică eliminarea din apă a excesului de săruri de calciu și magneziu – substanțe care atacă instalații, cazane, conducte, utilaje hidrotermice – este parte a serviciilor pe care le oferim.

Restaurante, baruri, cafenele, bucătării cu livrare sau centre de catering

a. Apă mai bună pentru preparatele servite, prin sisteme de filtrare, inclusiv cu osmoză inversă

Apă dedurizată pentru protejarea cazanelor, vaselor de gătit, instalațiilor, mașinilor de spălat, a veselei și a lenjeriei de masă Apă filtrată (inclusiv carbonatată) și apă minerală naturală îmbuteliată, cu dozatoarele și consumabilele aferente (carafe, pahare) pentru clienții operatorilor Cafea italiană espresso de calitate superioară, cu echipamentele și consumabilele aferente, prin brandul nostru de cafea, KAFUNE.

Lanțuri hoteliere, hoteluri, pensiuni, cabane turistice, spații de camping

a. Protecție suplimentară pentru centrale termice, boilere, instalații sanitare

Lenjerie și veselă mai bine spălate și îngrijite, grație apei dedurizate

c. Acolo unde e cazul, în funcție de problematica apei, apă de foraj este adusă în parametrii chimici și microbiologici optimi pentru a răspunde nevoilor de business. Printr-o abordare tehnică riguroasă, dar flexibilă, transformăm o sursă incertă într-o resursă sigură, eficientă și sustenabilă Dozatoare de filtrare a apei în camere și în lobby

Un aspect important este ca ne ocupăm de tot procesul: de la configurare și instalare, specialiștii noștri au grijă permanent ca serviciul să funcționeze în parametrii optimi, pe toată durata contractului. Iar unul dintre principalele beneficii ale utilizării serviciilor G9 la Fântâna (soluții de generație nouă de îmbunătățire a calității apei) este că oferă eficiență economică ridicată pe termen mediu și lung.

Am pregătit și un scurt video în care rezumăm aceste avantaje.

Cu siguranță că lista nu se oprește aici – antreprenorii știu mai bine ce provocări specifice le poate aduce relația afacerii lor cu apa, însă noi suntem aici ca să le amintim că avem o soluție pentru problema lor. Subliniem că suntem un furnizor de servicii și soluții: nu ne limităm la a furniza toate aceste soluții, le configurăm, le instalăm, verificăm, întreținem și reparăm la nevoie, astfel ca beneficiarii lor să-și vadă de restul priorităților, iar apa să nu mai fie o provocare.

Și, la fel de sigur, așteptăm cu încredere să ne cunoaștem și să vă propunem soluția potrivită la nevoia potrivită!

