G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Opinia separată semnată de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei…

CCR
CCR

SURSE Opinia separată semnată de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei judecători la legea privind pensiile magistraților este gata de luni / Este așteptată în continuare opinia majoritară care a declarat legea neconstituțională

Articole5 Noi • 13.613 vizualizări 0 comentarii

Opinia separată semnată președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei judecători care nu au fost de acord cu declararea Legii privind pensiile drept neconstituțională, pe motivul lipsei avizului CSM, este gata de luni, 3 noiembrie, au declarat pentru G4Media surse apropiate discuțiilor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pentru publicarea deciziei CCR este așteptată în continuare opinia majoritară și, eventual, concurentă a judecătorilor care au înclinat balanța în favoarea declarării legii drept neconstituțională. Cei cinci judecători care au respins legea ca fiind neconstituțională sunt: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. În afară de Mihaela Ciochină, toți ceilalți patru au fost propuși de PSD în funcția de judecători la CCR.

Potrivit surselor citate, dispozitivul deciziei ar putea fi publicat în această săptămână.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat nemulțumit, marți, de faptul că motivarea deciziei CCR nu a fost încă publicată: “Avem o decizie a Curții Constituționale, așa cum bine știți, dată în urmă cu două săptămâni, care n-a fost încă motivată. Noi de două săptămâni spunem, noi de la PSD, că pierdem vremea, că ar trebui să ne apucăm să facem o nouă lege, până vine motivarea de la CCR. De ce? Pentru că avem un termen limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o nouă lege. O nouă lege pe care, dacă nu o avem, pierdem vreo 230 de milioane de euro”, a spus el, citat de agenția Mediafax.

Curtea Constituțională Curtea Constituțională a admis, luni, 20 octombrie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în legătură cu Legea privind pensiile magistraților. Verdictul de neconstituționalitate a fost dat pe motive extrinseci, care nu vizează aspectele reformei, potrivit surselor consultate de G4Media.

În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate.

Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine / Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus

Articole4 Noi • 2.099 vizualizări
2 comentarii

Grindeanu: Cătălin Drulă e un candidat slab, care n-are ce să arate şi care duce o campanie electorală plină de circ, de scandal / USR și AUR fac circ în campania pentru Primăria București

Articole4 Noi • 917 vizualizări
3 comentarii

Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare

Articole4 Noi • 1.543 vizualizări
5 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.