SURSE Opinia separată semnată de președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei judecători la legea privind pensiile magistraților este gata de luni / Este așteptată în continuare opinia majoritară care a declarat legea neconstituțională

Opinia separată semnată președinta CCR, Simina Tănăsescu, și alți trei judecători care nu au fost de acord cu declararea Legii privind pensiile drept neconstituțională, pe motivul lipsei avizului CSM, este gata de luni, 3 noiembrie, au declarat pentru G4Media surse apropiate discuțiilor.

Pentru publicarea deciziei CCR este așteptată în continuare opinia majoritară și, eventual, concurentă a judecătorilor care au înclinat balanța în favoarea declarării legii drept neconstituțională. Cei cinci judecători care au respins legea ca fiind neconstituțională sunt: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină. În afară de Mihaela Ciochină, toți ceilalți patru au fost propuși de PSD în funcția de judecători la CCR.

Potrivit surselor citate, dispozitivul deciziei ar putea fi publicat în această săptămână.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, s-a arătat nemulțumit, marți, de faptul că motivarea deciziei CCR nu a fost încă publicată: “Avem o decizie a Curții Constituționale, așa cum bine știți, dată în urmă cu două săptămâni, care n-a fost încă motivată. Noi de două săptămâni spunem, noi de la PSD, că pierdem vremea, că ar trebui să ne apucăm să facem o nouă lege, până vine motivarea de la CCR. De ce? Pentru că avem un termen limită de 28 noiembrie, până la care trebuie să avem o nouă lege. O nouă lege pe care, dacă nu o avem, pierdem vreo 230 de milioane de euro”, a spus el, citat de agenția Mediafax.

În favoarea admiterii sesizării depuse de Lia Savonea au votat judecătorii Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc și Mihaela Ciochină, potrivit surselor citate.

Pentru respingerea sesizării au votat Simina Tănăsescu, Iulia Scântei, Csaba Asztalos și Dragoș Dacian. Astfel, votul a fost 5:4 în favoarea admiterii sesizării Înaltei Curți.