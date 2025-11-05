Întâlnire Bolojan-Rutte: „Secretarul general a reasigurat că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului estic contribuie la protejarea României”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Prim-ministrul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri, la Palatul Victoria, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu care a discutat despre modalităţile concrete de consolidare a securităţii României, a Flancului estic şi, implicit, a Alianţei, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Rutte efectuează prima vizită în România de la numirea sa în funcţie.

„Cei doi oficiali au discutat despre situaţia de securitate actuală în contextul războiului din Ucraina şi despre modalităţile concrete de consolidare a securităţii României, a Flancului estic şi, implicit, a Alianţei, în ansamblul său, inclusiv pe fondul deciziilor recente privind repoziţionarea unor trupe americane”, informează Guvernul.

Prim-ministrul a salutat angajamentul Alianţei de consolidare a posturii de apărare şi descurajare pe Flancul estic, prin iniţiative precum Santinela Estică, menită să sporească gradul de vigilenţă în această parte a Europei „expusă incursiunilor de drone sau altor tipuri de ameninţări” din partea Rusiei.

„Secretarul general Mark Rutte a reasigurat partea română că apărarea colectivă conform articolului 5 al NATO, alături de prezenţa trupelor aliate, iniţiativele de întărire a Flancului estic contribuie la protejarea României. La acestea se adaugă acordarea unei atenţii sporite regiunii Mării Negre din partea Alianţei”, se menţionează în comunicat.

Prim-ministrul l-a informat pe secretarul general al NATO asupra priorităţilor României privind asigurarea securităţii şi apărării naţionale şi euro-atlantice, reiterând angajamentul faţă de îndeplinirea responsabilităţilor asumate, inclusiv prin creşterea cheltuielilor de apărare.

„Prim-ministrul Bolojan a subliniat că obiectivul Guvernului României este de a moderniza capabilităţile militare şi de a relansa industria românească de apărare, sens în care va fi utilizat Programul SAFE. A informat că lista proiectelor de investiţii este în curs de finalizare şi va fi prezentată Comisiei Europene până la sfârşitul lunii noiembrie”, se arată în comunicat.

În cadrul discuţiilor, au fost abordate şi aspectele legate de continuarea sprijinului pentru Ucraina şi, respectiv, Republica Moldova.

„Cei doi înalţi oficiali au evocat importanţa organizării, la Bucureşti, a Forumului NATO pentru Industria de Apărare, o oportunitate nu numai pentru companiile româneşti, dar şi pentru cele din ţările aliate pentru a identifica împreună noi iniţiative de modernizare a industriei de apărare”, mai informează Guvernul.

Citește și LIVE Mark Rutte, în România: ”NATO e aici pe tot flancul estic. Când e nevoie putem aduce trupele necesare / Aveți și mândria voastră, Forțele Armate Române, dar dacă ar exista un atac, tot NATO va veni să vă salveze” / Întâlnire cu premierul Bolojan, la 16:00