Ciprian Ciucu: PNL are de demonstrat ceva şi mă aştept să demonstreze. Mă susţine Ilie Bolojan şi o să ieşim şi împreună

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat miercuri că partidul său are de demonstrat ceva şi se aşteaptă să demonstreze, arătând că îl susţine preşedintele partidului, Ilie Bolojan, şi o să iasă şi împreună, relatează News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Partidul meu are de demonstrat ceva şi mă aştept să demonstreze. Mă susţine preşedintele partidului, domnul Ilie Bolojan, şi o să ieşim şi împreună, este preşedintele partidului”, a declarat Ciprian Ciucu, în emisiunea România Politică de la Prima News. ”Apreciez foarte mult susţinerea domnului Ilie Bolojan, un om competent şi integru, un model în politică, pentru foarte mulţi dintre noi. Dar eu mă voi prezenta în această campanie, ţin cumva la ideea că sunt un candidat cumva consacrat de ceea ce am muncit şi eu în aceşti ani. Parteneriatul meu cu Ilie Bolojan, la nivel de echipă, de tandem în Partidul Naţional Liberal este foarte clar şi foarte, foarte asumat. Şi evident că domnul Bolojan mă susţine, dar nu pot să zic că îmi reduc candidatura la susţinerea unui singur om, fie el şi preşedintele meu”, a mai spus Ciucu.

Despre campania pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a arătat că el vrea ”să se prezinte în faţa oamenilor ca Ciprian Ciucu, care vine fără probleme şi să fie un contract social între el şi oameni, direct”. Candidatul PNL a arătat că sigla PNL de pe panourile sale prelectorale este ”suficient de mare”. ”Eu folosesc culorile partidului, nu am niciun fel de problemă. (..) Am nişte probleme care ţin de trecut, sunt neîncheiate, dar în acest moment nu am niciun fel de problemă ca să-mi asum partidul meu”, a subliniat Ciucu.