Președintele Nicușor Dan: „Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!”

Președintele Nicușor Dan a transmis, miercuri seara, un mesaj de condoleanțe după moartea lui Emeric Ienei, legendarul antrenor alături de care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

„Mulțumim, Emeric Ienei, pentru toată bucuria pe care ne-ai adus-o și pentru că ne-ai făcut de atâtea ori mândri de fotbalul românesc!

Astăzi, am pierdut una dintre figurile legendare ale fotbalului, însă memoria sa va rămâne mereu vie în inimile noastre.

De-a lungul unei cariere excepționale, Emeric Ienei a contribuit decisiv la scrierea unor pagini de glorie ale sportului autohton. A fost parte a uneia dintre cele mai frumoase generații de sportivi, iar sub conducerea sa, echipa Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni, un moment unic, de mare prestigiu pentru România pe plan internațional. Tot Emeric Ienei este cel care, în 1990, a reușit să califice echipa României, după 20 de ani, la Campionatul Mondial de fotbal.

Dincolo de performanțele sale remarcabile, Emeric Ienei a fost mereu un model de echilibru, eleganță și noblețe sufletească, o personalitate care a inspirat generații prin modestie, profesionalism și respectul profund față de valorile sportului.

Transmit condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut, admirat și prețuit.”, se arată în mesajul președintelui Nicușor Dan.

Doliu în fotbalul românesc după ce legendarul antrenor Emeric Ienei a murit miercuri la vârsta de 88 de ani. Cu Ienei antrenor principal, Steaua București a reușit cea mai importantă perfomanță din fotbalul românesc: câștigarea în 1986 a Cupei Campionilor Europeni, actuala Champions League.