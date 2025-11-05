BREAKING Generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar Vasile Doană și doi rezerviști din SRI, vizați de percheziții în dosarul DNA legat de un afacerist din Vaslui / Nicolae Iană, apropiat de gruparea Călin Georgescu – Horațiu Potra / Percheziții și la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați de percheziții făcute de procurorii DNA într-un dosar care îl vizează pe Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

UPDATE Procurorii efectuează percheziții și la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei

Gruparea vizată de procurori ar fi vizat schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare a județului Vaslui, au mai declarat pentru G4Media sursele citate.

Nicolae Iană a lucrat în trecut și pentru fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu, în cadrul companiei Petromservice, externalizată din Petrom, fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați penal pentru corupție.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe, potrivit Gândul.

Procurorii suspectează că ferma de pui a afaceristului Fănel Bogos avea pui infestați cu salmonella și voia să evite eventualele sancțiuni de la Direcția Sanitar Veterinară.

Un alt personaj vizat de percheziții este Cristinel Bălan, care a fost implicat și în dosarul magazinelor din Aeroportul Otopeni, potrivit informațiilor G4Media.

De asemenea, ar fi vizați și jurnaliști locali din Vaslui.

Trei percheziții s-au realizat miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara.

O parte din percheziții îl vizează chiar pe omul de afaceri din Vaslui.

Dosarul vizează, conform surselor G4Media, săvârșirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

Comunicatul DNA: