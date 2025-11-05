G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

BREAKING Generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar Vasile Doană…

politia perchezitii mascati
sursa foto: IPJ

BREAKING Generalul SIE în rezervă Nicolae Iană, fostul procuror militar Vasile Doană și doi rezerviști din SRI, vizați de percheziții în dosarul DNA legat de un afacerist din Vaslui / Nicolae Iană, apropiat de gruparea Călin Georgescu – Horațiu Potra / Percheziții și la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu

Anchete5 Noi • 9.350 vizualizări 5 comentarii

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI sunt vizați de percheziții făcute de procurorii DNA într-un dosar care îl vizează pe Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă, au declarat pentru G4Media surse judiciare.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

UPDATE Procurorii efectuează percheziții și la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei

Gruparea vizată de procurori ar fi vizat schimbarea conducerii Direcției Sanitar-Veterinare a județului Vaslui, au mai declarat pentru G4Media sursele citate.

Nicolae Iană a lucrat în trecut și pentru fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu, în cadrul companiei Petromservice, externalizată din Petrom, fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați penal pentru corupție.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe, potrivit Gândul.

Procurorii suspectează că ferma de pui a afaceristului Fănel Bogos avea pui infestați cu salmonella și voia să evite eventualele sancțiuni de la Direcția Sanitar Veterinară.

Un alt personaj vizat de percheziții este Cristinel Bălan, care a fost implicat și în dosarul magazinelor din Aeroportul Otopeni, potrivit informațiilor G4Media.

De asemenea, ar fi vizați și jurnaliști locali din Vaslui.

Trei percheziții s-au realizat miercuri dimineață în județele Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara.

O parte din percheziții îl vizează chiar pe omul de afaceri din Vaslui.

Dosarul vizează, conform surselor G4Media, săvârșirea de către 10 persoane a infracțiunii de trafic de influență, șantaj, dare de mită și folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000.

Comunicatul DNA:

  • “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –  Serviciul Teritorial Iași efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracțiuni de corupție și asimilate infracțiunilor de corupție.
  • În cursul zilei de 05 noiembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza județelor Iași, Dolj, Vaslui, Ilfov, București, Prahova, Hunedoara și Timișoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.
  • În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Brigăzii Speciale de Intervenție „Vlad Ţepeş” a Jandarmeriei București, Grupării de Jandarmi Mobile Bacău „Alexandru cel Bun”, Grupării de Jandarmi Mobile „Fraţii Buzeşti” Craiova, Grupării de Jandarmi Mobile „Glad Voievod” Timișoara.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cine este Mihai Barbu, președintele PNL Vaslui, vizat de percheziții ale DNA / Campion la traseism politic, a fost pe rând președinte al PSD Voluntari, membru UNPR și al partidului lui Dan Diaconescu, iar ulterior a trecut în barca liberalilor / A fost implicat în afaceri controversate în județul Ilfov

Anchete5 Noi • 90 vizualizări
0 comentarii

UPDATE Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto, cu prejudiciu aproximat de procurori la 6 milioane de euro / Acuzațiile, în baza unui articol de lege introdus în 2024, care menționează explicit fraudele cu TVA / Precizările DNA

Anchete21 Oct • 2.099 vizualizări
0 comentarii

BREAKING Piedone, pus sub control judiciar 60 de zile / Șeful ANPC nu are voie să-și mai exercite funcția pe durata măsurii preventive / Piedone, acuzat că a anunțat controlul la Hotelul International din Sinaia, deținut de familia Rușanu: ”E prietenul meu de ani și ani de zile”

Anchete22 Iul 2025
36 comentarii

5 comentarii

  1. suveranistii de PNL ..
    PSD si PNL si-au pregatit „suveranistii” pentru ca daca romanasilor li s-a urat cu libertatea si democratia, atunci sa li se ofere alternativa din intelepciunea ruseasca

  2. Timisoara nu e judet, domnilor! Timis e judet.

    Nici Caransebes. Nu exista judetul Caran-Sebes ci Caras Severin (asta era in alt articol).

  3. Tâlharii care jefuiesc averea publică nu vor fi condamnați niciodată, chiar dacă li se mai regizează unele percheziții. Justiția e la picioarele lor.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.