UPDATE Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto, cu prejudiciu aproximat de procurori la 6 milioane de euro / Acuzațiile, în baza unui articol de lege introdus în 2024, care menționează explicit fraudele cu TVA / Precizările DNA

Percheziții DNA au loc marți dimineață în 12 locații din Ilfov și alte cinci județe, conform surselor G4Media. Acțiunea procurorilor vizează tranzacțiile auto cu aproximativ 1500 de mașini din străinătate și din țară care sunt verificate privind impactul fiscal al acestora.

UPDATE 11:10 DNA a transmis, marți, un comunicat privind perchezițiile care au avut loc dimineață, în dosarul de evaziune fiscală:

”Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și de către reprezentanți ai acestora, în contextul vânzării de autoturisme, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la aproximativ 29.000.000 de lei. În cursul zilei de 21 octombrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor și Suceava, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale”.

În speță, trei persoane sunt suspecte de evaziune fiscală cu un prejudiciu aproximat de procurori la 29 milioane de lei. Perchezițiile au loc în Ilfov, Ploiești, Târgoviște, Brașov, Oradea și Suceava.

Acuzațiile procurorilor vizează un articol nou din legea privind combaterea fiscală, care a fost introdus în mai 2024 și care menționează în mod explicit frauda cu TVA, fapt care simplifică incriminarea fraudelor de acest tip, au explicat juriști consultați de G4Media.

Art 9 indice 2 din Legea 126/13 mai 20224:

(1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi orice acțiune comisă în cadrul unor scheme frauduloase având ca efect diminuarea cu cel puțin 1.000.000 euro, în echivalentul monedei naționale, a resurselor bugetului de stat, prin:

a) utilizarea sau prezentarea de declarații sau documente false, documente electronice false, incorecte sau incomplete privind TVA;

b) nedivulgarea în mod intenționat de informații privind TVA, atunci când aceste informații trebuie divulgate potrivit legii;

c) prezentarea de declarații corecte, declarații electronice corecte privind TVA pentru a masca în mod fraudulos neplata sau constituirea unor drepturi necuvenite la rambursări de TVA.