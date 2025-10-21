„Un tsunami”: aproape 200.000 de persoane au părăsit Israelul între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024

Unul dintre costurile ascunse ale războiului Israelului împotriva Hamas? Între începutul anului 2022 și mijlocul anului 2024, 192.000 de cetățeni israelieni s-au mutat în străinătate, potrivit unui raport prezentat luni Comisiei pentru imigrație și integrare a Knessetului și preluat de mass-media israeliană, citată de Le Figaro.

Aceasta reprezintă 1,8% din populație, care numără puțin peste 10 milioane de locuitori. În paralel, doar 66.000 de israelieni au făcut drumul invers în aceeași perioadă, ceea ce înseamnă un sold migrator negativ de 125.000 de cetățeni. Potrivit biroului israelian de statistică, această scădere este compensată, deocamdată, de sosirea a 144.000 de noi cetățeni în 2022, 2023 și în primele opt luni ale anului 2024. Provenind în principal din țările occidentale, majoritatea au emigrat din cauza creșterii antisemitismului.

Cu toate acestea, cele 192.000 de plecări reprezintă cea mai mare pierdere de populație înregistrată vreodată în Israel într-un interval de timp atât de scurt. Statul evreu a asistat la emigrarea a aproape 59.400 de cetățeni în 2022, 88.800 în 2023 și 50.000 între ianuarie și august 2024. Restul anului nu a fost încă contabilizat, dar bilanțul final ar trebui să atingă aceleași niveluri maxime ca în 2023. Spre comparație, Israelul pierdea în medie 40.500 de cetățeni pe an în deceniul anterior anului 2023.

Războiul din Gaza, furia anti-Netanyahu…

Mai mulți factori au contribuit la această impresionantă scădere demografică, potrivit raportului Knessetului. În primul rând, războiul din Gaza, care a determinat întoarcerea a mii de israelieni expatriați pentru a-și apăra patria, dar nu suficient pentru a compensa plecările. Apoi, tulburările politice care au culminat cu protestele împotriva planului de reformă judiciară din 2023.

Ziarul Haaretz face legătura cu revenirea lui Benyamin Netanyahu la putere, în decembrie 2022. „Mulți israelieni au plecat din cauza războiului, dar acest val a început înainte de 7 octombrie”, a avertizat deputatul Gilad Kariv, președintele comisiei care a elaborat raportul. „A început când s-a format noul guvern și a început atacul său împotriva democrației și valorilor liberale”, a afirmat el, adăugând: „Nu este un val, este un tsunami de emigrare”.

O altă cifră îngrijorătoare pentru Israel: 8400 de cetățeni au solicitat revocarea statutului lor de rezident israelian în 2024, semn că probabil nu intenționează să se întoarcă. Această proporție era de 6300 în 2023 și de 2500 în medie în anii precedenți. Plecările definitive sunt, așadar, în puternică creștere. „O țară cu un sold migrator negativ se află pe o pantă alunecoasă”, a avertizat deputatul Gilad Kariv. Cu atât mai mult cu cât, potrivit raportului Knessetului, majoritatea emigranților din 2023 sunt tineri, educați și provin din Tel Aviv. „Această emigrație va cauza economiei pagube de miliarde de shekeli pe an”, a avertizat deputatul centrist Vladimir Beliak în acest sens.