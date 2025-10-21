Bloomberg: Europa și Ucraina pregătesc o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei / Ucraina ar urma să intre în UE și să primească fonduri pentru reconstrucție / Sancțiunile împotriva Rusiei ar urma să fie ridicate treptat

Țările europene colaborează cu Ucraina la o propunere în 12 puncte pentru a pune capăt războiului Rusiei de-a lungul liniilor de luptă actuale, respingând cererile reînnoite ale lui Vladimir Putin către SUA ca Kievul să cedeze teritoriul în schimbul unui acord de pace, scrie Bloomberg.

Propunerile prevăd returnarea tuturor copiilor deportați în Ucraina și schimbul de prizonieri, Ucraina primind garanții de securitate, fonduri pentru repararea daunelor de război și o cale rapidă de aderare la Uniunea Europeană.

Sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate treptat, deși aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale băncii centrale ar fi returnate numai după ce Moscova va accepta să contribuie la reconstrucția postbelică a Ucrainei.

Un comitet de pace prezidat de președintele american Donald Trump ar supraveghea punerea în aplicare a planului propus, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect.

Odată ce Rusia va urma exemplul Ucrainei și va accepta un armistițiu, iar ambele părți se vor angaja să oprească avansul teritorial, propunerile prevăd returnarea tuturor copiilor deportați în Ucraina și schimbul de prizonieri. Ucraina ar primi garanții de securitate, fonduri pentru repararea daunelor de război și o cale rapidă de aderare la Uniunea Europeană.

Sancțiunile împotriva Rusiei ar fi ridicate treptat, deși aproximativ 300 de miliarde de dolari din rezervele înghețate ale băncii centrale ar fi returnate numai după ce Moscova ar accepta să contribuie la reconstrucția postbelică a Ucrainei. Restricțiile ar fi reintroduse dacă Rusia ar ataca din nou vecinul său.

Moscova și Kievul ar intra în negocieri privind guvernarea teritoriilor ocupate, deși nici Europa, nici Ucraina nu vor recunoaște legal niciun teritoriu ocupat ca fiind rus, au spus sursele.

Rusia a respins până acum apelurile de a pune capăt luptelor de-a lungul liniilor existente, în ciuda pierderilor masive de vieți omenești în războiul care se află acum în al patrulea an.

Detaliile planului sunt în curs de finalizare și ar putea suferi încă modificări, au avertizat sursele, cerând să nu fie identificate în discuțiile privind deliberările private. Orice propunere ar avea nevoie și de acordul Washingtonului, iar oficialii europeni ar putea călători în SUA în această săptămână, au spus sursele.

Propunerea face ecou apelurilor făcute de Trump săptămâna trecută de a îngheța imediat conflictul de-a lungul liniilor actuale înainte de a începe negocierile.

După o convorbire telefonică cu Putin și o întâlnire la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy, președintele SUA a declarat că Rusia și Ucraina ar trebui „să se oprească acolo unde sunt”.

„S-a vărsat destul sânge, iar granițele proprietăților au fost definite de război și curaj”, a afirmat el într-o postare pe Truth Social.

El și-a reiterat poziția în comentariile adresate reporterilor la bordul Air Force One, spunând că ambele părți ar trebui „să se oprească chiar acum la linia frontului, să se întoarcă acasă, să înceteze uciderile și să pună capăt conflictului”, adăugând că pot discuta despre teritoriu mai târziu.

Trump a declarat că a acceptat să se întâlnească cu Putin la Budapesta în următoarele săptămâni. Secretarul de stat american Marco Rubio a purtat luni discuții telefonice cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov, dar cele două părți nu au reușit să ajungă la un acord privind o întâlnire pentru pregătirea summitului.

Kremlinul a încercat să minimizeze așteptările privind o întâlnire rapidă între Putin și Trump.

„Munca care ne așteaptă va fi dificilă”, a declarat marți purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de știri Interfax. „Nici președintele Trump, nici președintele Putin nu au dat un calendar precis. Este nevoie de pregătiri serioase.”

Liderii europeni au declarat marți într-o declarație că „susțin cu tărie” încetarea imediată a războiului Rusiei în Ucraina, în conformitate cu pozițiile existente, pentru a permite negocierile de pace.

Aliații Ucrainei din așa-numita Coaliție a celor dispuși să acționeze se vor reuni vineri. Joi, la Bruxelles, va avea loc un summit al liderilor Uniunii Europene, în cadrul căruia se vor discuta sancțiuni suplimentare împotriva Kremlinului, precum și ajutorul financiar acordat Ucrainei prin utilizarea activelor înghețate ale băncii centrale ruse.

Deși Zelenski a criticat Budapesta ca loc de desfășurare a negocierilor din cauza poziției favorabile Rusiei a prim-ministrului ungar Viktor Orban, el a declarat că va participa la discuțiile summitului dacă va fi invitat.

„Ne-am apropiat de un posibil sfârșit al războiului, vă pot spune asta cu certitudine”, a declarat Zelenskiy reporterilor la Kiev, după vizita sa în SUA. „ Asta nu înseamnă că se va termina cu siguranță, dar președintele Trump a obținut multe rezultate în Orientul Mijlociu și, profitând de acest val, vrea să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.”

Trump nu a menționat cererile Ucrainei privind o apărare aeriană mai puternică, sprijin energetic sau capacități de acțiune pe distanțe mai mari după întâlnirea sa cu Zelenski de vineri.

În timpul discuțiilor, Trump l-a îndemnat cu insistență pe Zelenskiy să accepte rapid un acord și a subliniat punctele forte ale Rusiei, potrivit surselor. Oficialii americani prezenți au sugerat posibilitatea ca Ucraina să facă concesii teritoriale pentru a permite încheierea unui acord, au spus sursele.

Președintele ucrainean a declarat într-o declarație publicată în weekend că războiul ar trebui înghețat de-a lungul liniilor de luptă actuale înainte ca cele două părți să poată intra în negocieri de pace.

„ „Dacă vrem să oprim acest război și să începem urgent negocierile de pace pe cale diplomatică, trebuie să rămânem unde suntem, fără a-i oferi nimic în plus lui Putin”, a declarat el într-un interviu acordat emisiunii NBC „Meet the Press With Kristen Welker”, difuzat duminică.

Aliații Ucrainei nu au văzut niciun semn că Putin s-ar îndepărta de cererile sale maximaliste, a declarat un înalt oficial al guvernului european. Singura schimbare pe care o văd este la Trump, despre care aliații credeau că a ajuns la concluzia că este necesar să crească presiunea asupra Rusiei, dar care aparent a dat înapoi după ce a vorbit cu Putin, a spus oficialul.

Președintele rus a reînnoit cererile ca Ucraina să cedeze întreaga zonă estică a Donbasului în timpul convorbirii sale telefonice cu Trump de joi, potrivit surselor. Trupele ruse nu au reușit să ocupe în totalitate zona, care cuprinde regiunile Donețk și Luhansk, în mai mult de 11 ani de lupte, și probabil ar avea nevoie de ani de zile pentru a face acest lucru, dacă ar fi posibil.

Nu este clar dacă Moscova este dispusă să facă concesii teritoriale în schimb în altă parte, au spus sursele. În plus față de peninsula Crimeea, pe care a anexat-o ilegal în 2014, și părți din Donbas, Rusia ocupă parțial și revendică regiunile Zaporizhzhia și Kherson din Ucraina.