Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat adresat SUA / Care sunt condițiile Moscovei

Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, cunoscut sub numele de „non paper”, potrivit a doi oficiali americani și unei persoane familiarizate cu situația, scrie agenția de presă Reuters.

Comunicatul a reiterat cererea Rusiei de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas din Ucraina, a declarat unul dintre oficialii americani, o poziție care respinge efectiv opinia lui Trump că liniile frontului ar trebui înghețate în locațiile actuale.

Casa Albă și ambasada Rusiei la Washington nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii, mai precizează Reuters.

Vestea despre documentul neoficial – termen diplomatic pentru un document informal menit să comunice poziția unei părți celeilalte – vine în contextul în care summitul propus între Trump și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pare din ce în ce mai îndoielnic. Un oficial al Casei Albe a declarat marți pentru Reuters că nu există planuri pentru această întâlnire „în viitorul imediat”.

Trump a avut joi o convorbire telefonică cu Putin, după care a declarat că întâlnirea de la Budapesta va avea loc, probabil în următoarele două săptămâni.

La o întâlnire privată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, Reuters și alte mass-media au transmis că oficialii americani i-au propus liderului ucrainean un plan propus de Kremlin de a renunța la regiunea Donbas în schimbul unor mici părți din regiunile Zaporijia și Herson. Zelenskiy a respins propunerea, iar Trump a declarat ulterior public că liniile frontului actuale ar trebui înghețate.

Rusia și-a reiterat, de asemenea, poziția anterioară în documentul neoficial, potrivit căruia niciun soldat NATO nu va fi dislocat în Ucraina ca parte a vreunui acord de pace, a declarat unul dintre oficiali.