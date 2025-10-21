G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de…

tanc ucrainean, razboi ucraina, operatiune, armata ucraineana, lovitura, front, forte armate ucrainene, atac, ofensiva terestra, soldati, militari, trupe
Sursa foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Reuters: Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat adresat SUA / Care sunt condițiile Moscovei

Articole21 Oct • 1.593 vizualizări 1 comentariu

Rusia a reiterat condițiile sale anterioare pentru încheierea unui acord de pace cu Ucraina într-un comunicat privat trimis Statelor Unite în weekend, cunoscut sub numele de „non paper”, potrivit a doi oficiali americani și unei persoane familiarizate cu situația, scrie agenția de presă Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Comunicatul a reiterat cererea Rusiei de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donbas din Ucraina, a declarat unul dintre oficialii americani, o poziție care respinge efectiv opinia lui Trump că liniile frontului ar trebui înghețate în locațiile actuale.

Casa Albă și ambasada Rusiei la Washington nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii, mai precizează Reuters.

Vestea despre documentul neoficial – termen diplomatic pentru un document informal menit să comunice poziția unei părți celeilalte – vine în contextul în care summitul propus între Trump și președintele rus Vladimir Putin la Budapesta pare din ce în ce mai îndoielnic. Un oficial al Casei Albe a declarat marți pentru Reuters că nu există planuri pentru această întâlnire „în viitorul imediat”.

Trump a avut joi o convorbire telefonică cu Putin, după care a declarat că întâlnirea de la Budapesta va avea loc, probabil în următoarele două săptămâni.

La o întâlnire privată cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, Reuters și alte mass-media au transmis că oficialii americani i-au propus liderului ucrainean un plan propus de Kremlin de a renunța la regiunea Donbas în schimbul unor mici părți din regiunile Zaporijia și Herson. Zelenskiy a respins propunerea, iar Trump a declarat ulterior public că liniile frontului actuale ar trebui înghețate.

Rusia și-a reiterat, de asemenea, poziția anterioară în documentul neoficial, potrivit căruia niciun soldat NATO nu va fi dislocat în Ucraina ca parte a vreunui acord de pace, a declarat unul dintre oficiali.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ucraina și Suedia încheie un acord pentru exportul de apărare

Articole22 Oct • 170 vizualizări
0 comentarii

Ucraina a lovit o uzină chimică rusă cu rachete Storm Shadow fabricate în Marea Britanie / Rachetele ruseşti au provocat incendii în Kiev

Articole22 Oct • 881 vizualizări
1 comentariu

Mai multe state europene şi Ucraina pregătesc o nouă propunere pentru încetarea războiului cu Rusia

Articole22 Oct • 22 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Rusia nu a cedat NIMIC din condițiile maximaliste pe care le avea la începutul războiului.
    Ucraina trebuie dotată cu rachete și rafinăriile, stațiile de procesare a gazului, centralele electrice si transformatoarele electrice, nodurile feroviare trebuie distruse SISTEMATIC până când Rusia va fi de acord cu încetarea ostilităților pe linia actuală a frontului!
    Europa trebuie să dea rachetele (Taurus) NU SUA!
    Europa, trezirea!!!!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.