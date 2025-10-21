CFR Cluj se desparte de tehnicianul Andrea Mandorlini după 9 meciuri / Dan Petrescu, favorit să îi ia locul

CFR Cluj a anunțat, marți seară, că Andrea Mandorlini nu va mai continua la echipa din gruia printr-un comunicat pe Facebook.

Echipa vicecampioanei României a fost condusă doar 9 meciuri de tehnicianul italian, în care a adunat 2 victorii, 5 egaluri și 2 înfrângeri.

Oficialii clubului au precizat că echipa va fi condusă în următoarea perioadă de secunzii Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus.

Mulțumim, Andrea Mandorlini!

Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.

Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!

Ultimul meci al lui Mandorlini a fost eșecul cu Petrolul Ploiești din ultima etapă din Superliga, scor 0-1.

Dan Petrescu se vehiculează că este omul preferat de club să preia echipa. Potrivit informațiilor gsp.ro, Petrescu este ținta numărul unu a finanțatorului Ioan Varga, urmând să încheie un contract cu acesta la următoarea pauză competițională pentru echipele naționale.

Dacă cele două tabere palma, Dan Petrescu ar număra al cincilea mandat la echipa din Gruia.