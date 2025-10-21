Trump spune că e improbabil ca Ucraina să câştige războiul cu Rusia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele SUA, Donald Trump, a spus că nu crede că Ucraina va câştiga războiul împotriva Rusiei, deşi nu a exclus complet această posibilitate, relatează marţi agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Într-o apariţie luni alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese, aflat în vizită la Washington, Donald Trump a fost întrebat despre o declaraţie pe care a făcut-o acum aproximativ o lună, când a afirmat că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, ar putea să îşi recupereze teritoriile ocupate de Rusia.

„Încă ar putea să câştige. Nu cred că o vor face, dar tot ar putea să câştige. Nu am spus niciodată că vor câştiga. Am spus că ar putea câştiga”, a declarat Trump luni.

„Războiul e un lucru foarte ciudat”, a continuat el. „Se întâmplă multe lucruri rele. Se întâmplă multe lucruri bune”, a mai spus liderul de la Casa Albă.

În weekend, Trump a declarat că linia frontului ar trebui îngheţată pentru a pune capăt războiului, ceea ce ar include divizarea regiunii estice Donbas. Financial Times, citând surse care au dorit să li se păstreze anonimatul, a relatat că preşedintele american l-ar fi îndemnat pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul întâlnirii lor de vineri de la Washington, să renunţe la întregul Donbas pentru a opri conflictul.

O astfel de mişcare i-ar permite preşedintelui rus Vladimir Putin să atingă unul dintre obiectivele sale cheie în războiul pe care l-a început în februarie 2022.

Întrebat duminică dacă i-a spus lui Zelenski că ar trebui să cedeze Donbasul Rusiei, Trump a răspuns: „Nu. Nu am discutat niciodată despre asta”.

Dar într-un interviu difuzat în aceeaşi zi de Fox News, Trump a spus că Putin va „lua ceva”.

Descriind zonele din Ucraina pe care le-a ocupat Rusia drept „proprietate”, el a adăugat: „Adică, s-au luptat, şi el are o mulţime de proprietăţi”.

Trump se pregăteşte pentru o posibilă întâlnire cu Putin la Budapesta, mai aminteşte dpa.