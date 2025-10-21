Accesul către Bâlea Lac este restricţionat marţi, după ce traficul rutier a fost închis pe Transfăgărăşan / Telecabina va funcţiona din nou de miercuri

Turiştii nu pot urca marţi la Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, în munţii Făgăraş, din cauză că traficul rutier a fost închis începând de luni pe DN 7C (Transfăgărăşan) şi transportul pe cablu este oprit pentru lucrări de mentenanţă, transmite Agerpres.

„Astăzi (marţi -n.r.) avem o revizie tehnică anuală, o să vină cei de la ISCIR. Astăzi nu funcţionează (telecabina – n.r.), este în lucru. Începând de mâine (miercuri – n.r.) merge. În caz de vânt puternic, peste 50 de kilometri la oră, nu o să putem să facem curse”, a declarat, pentru AGERPRES, Liviu Costeiu, managerul societăţii comerciale care deţine telecabina de la Bâlea.

Turiştii pot ajunge la Bâlea Lac numai cu telecabina, până în vara anului viitor, după ce circulaţia rutieră a fost închisă închisă începând de luni, pe DN 7C (Transfăgărăşan), sectorul cuprins între Piscu Negru (km 104+000) şi Bâlea Cascadă (km 130+800), a precizat, pentru AGERPRES, Robert Elekes, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Braşov.

Potrivit acestuia, redeschiderea circulaţiei pe Transfăgărăşan se va face în iunie sau iulie 2026, în funcţie de condiţiile meteo. Drumul Transfăgărăşan (DN 7C) rămâne deschis doar până la Bâlea Cascadă, conform restricţiilor de sezon impuse de DRDP Braşov, circulaţia rutieră între Bâlea Cascadă şi Bâlea Lac fiind închisă pentru autovehicule din cauza riscului de avalanşă şi a condiţiilor meteo specifice de la altitudini mari.

Cei care vor să ajungă în zona turistică Bâlea Lac trebuie să ştie că tarifele la transportul pe cablu s-au scumpit începând din această lună. Astfel, un adult va plăti 80 de lei, pentru o urcare cu telecabina de la Bâlea Cascadă, la Bâlea Lac, în loc de 50 de lei, cât era anterior. Pentru un drum dus-întors cu telecabina de la Bâlea Cascadă la Bâlea Lac, un adult va achita 160 de lei.

Stratul de zăpadă măsoară marţi, 29 de centimetri, la Bâlea Lac, temperatura fiind de 2,7 grade, informează meteorologii pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie.