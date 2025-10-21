Ministrul de externe rus respinge o posibilă încetare a luptelor din Ucraina în perspectiva summitului de la Budapesta

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a respins marţi o posibilă încetare a luptelor în perspectiva summitului de la Budapesta între preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump, relatează agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Dacă ne oprim pur şi simplu, ar însemna să uităm de cauzele primare ale conflictului”, a afirmat Lavrov într-o conferinţă de presă. „Auzim acum de la Washington că trebuie să ne oprim imediat şi să nu mai discutăm nimic. Să ne oprim şi să lăsăm istoria să judece”, a spus el.

Încetarea ostilităţilor ar reprezenta o „contradicţie” faţă de ceea ce s-a convenit la summitul de la mijlocul lunii august în Alaska, a afirmat ministrul rus de externe, acuzându-i pe europeni că încearcă să convingă Casa Albă să-şi schimbe poziţia şi să nu caute o „reglementare durabilă”.

„Ştim cine se ocupă cu asta. Sunt europenii, sponsorii şi patronii lui Zelenski”, a declarat ministrul rus.

Putin şi Trump, susţine Lavrov, au convenit în Alaska „să se concentreze asupra cauzelor primare (ale conflictului) şi a necesităţii de a se renunţa la atragerea Ucrainei în NATO şi, dacă este posibil, o garantare deplină a drepturilor legitime ale populaţiei ruse şi vorbitoare de limba rusă”.

Lavrov a declarat că „încetarea focului va însemna acum un singur lucru: o mare parte a Ucrainei va rămâne sub regimul nazist de la Kiev. Acea parte a Ucrainei va fi singurul loc de pe Pământ unde o întreagă limbă va fi interzisă prin lege, fără a mai vorbi de faptul că este o limbă oficială a ONU şi o limbă vorbită de majoritatea populaţiei”, potrivit lui.

În acelaşi timp, şeful diplomaţiei Moscovei s-a arătat surprins de informaţiile provenite din SUA – de la postul CNN – cu privire la o posibilă amânare a întâlnirii sale cu Marco Rubio, secretarul de stat american.

Totuşi, el a admis că în convorbirea lor telefonică de luni ei nu au discutat în niciun moment despre o întâlnire, ci doar despre o nouă discuţie telefonică.

„Nu putem amâna ceea ce nu a fost convenit”, a adăugat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, în conferinţa sa de presă zilnică.

Comentariile lui Serghei Lavrov intervin în contextul în care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni au subliniat marţi, într-o declaraţie comună, sprijinul lor pentru poziţia SUA privind o încetare a focului pe linia actuală de contact, începerea negocierilor şi inviolabilitatea frontierelor internaţionale, insistând în acelaşi timp asupra creşterii presiunii asupra Rusiei, potrivit EFE.

„Susţinem ferm poziţia preşedintelui (american, Donald) Trump, potrivit căreia luptele trebuie să înceteze imediat, iar linia actuală de contact trebuie să fie punctul de plecare al negocierilor. Rămânem dedicaţi principiului că frontierele internaţionale nu trebuie modificate prin forţă”, se arată în declaraţia comună, semnată de Volodimir Zelenski, premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, şefa guvernului italian Giorgia Meloni, premierul polonez Donald Tusk, preşedintele finlandez Alexander Stubb, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, precum şi premierul norvegian Jonas Gahr Store.



Semnatarii acestei declaraţii subliniază de asemenea că este necesară intensificarea presiunii asupra economiei ruse şi a industriei sale de apărare până când preşedintele rus, Vladimir Putin, va fi dispus să încheie pacea.