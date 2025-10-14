Kremlinul salută dorinţa lui Trump de a se concentra pe un acord de pace care să pună capăt luptelor în Ucraina

Kremlinul a declarat marţi că salută dorinţa preşedintelui american Donald Trump de a se concentra pe găsirea unui acord de pace care să pună capăt luptelor în Ucraina, după ce a mediat încheierea unui armistiţiu în Fâşia Gaza, şi a exprimat speranţa că liderul american va reuşi să convingă Kievul să încheie un acord, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Într-un discurs susţinut în Knessetul israelian (parlamentul) la o zi după ce a mediat acordul între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, Trump a declarat că doreşte să ajungă la o înţelegere şi cu Iranul asupra programului său nuclear, dar a precizat că înainte de aceasta încearcă să pună capăt războiului din Ucraina.

„… mai întâi trebuie să rezolvăm problema Rusiei. Trebuie să rezolvăm această problemă. Dacă nu te deranjează, Steve, hai să ne concentrăm întâi pe Rusia”, a declarat Trump, adresându-i-se lui Steve Witkoff, trimisul său special care a purtat în trecut discuţii cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că Rusia rămâne deschisă pentru negocieri.

„Desigur, noi salutăm astfel de intenţii şi salutăm confirmarea voinţei politice de a face tot ce este posibil pentru a promova găsirea unor soluţii paşnice”, a spus Peskov, întrebat cu privire la declaraţiile lui Trump.

„Suntem deja bine familiarizaţi cu domnul Witkoff; este eficient, şi-a demonstrat eficienţa acum în Orientul Mijlociu şi sperăm că abilităţile sale vor continua să contribuie la munca deja în desfăşurare cu privire la Ucraina”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

Rusia acuză Ucraina că tergiversează negocierile şi că nu pune în aplicare ideea de a înfiinţa grupuri de lucru care să analizeze potenţialele aspecte ale unui acord. La rândul lor, autorităţile de la Kiev acuză Moscova că nu este serioasă în legătură cu un acord şi că impune condiţii care echivalează cu predarea Ucrainei.

„Partea rusă rămâne deschisă şi pregătită pentru un dialog paşnic şi sperăm că influenţa SUA şi abilităţile diplomatice ale trimisului preşedintelui Trump vor ajuta la încurajarea părţii ucrainene de a fi mai activă şi mai dispusă să se implice în procesul de pace”, a afirmat Peskov.

Potrivit lui Peskov, dialogul cu SUA asupra Ucrainei s-a blocat în condiţiile în care Trump a vorbit despre posibila livrare în Ucraina a unor rachete de croazieră Tomahawk, ceea ce Moscova a atenţionat că va considera un astfel de demers o escaladare periculoasă.