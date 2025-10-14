G4Media.ro
România U16 a primit 15 goluri în două meciuri de verificare contra…

Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro
Minge de fotbal / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

România U16 a primit 15 goluri în două meciuri de verificare contra Germaniei

Sportz14 Oct 0 comentarii

Naționala U16 de fotbal a României a cedat categoric și al doilea meci de pregătire disputat împotriva Germaniei U16. De această dată a fost 8-2 pentru nemți, după ce în primul meci aceștia se impuseseră cu 7-0.

Echipa U16 a României a efectuat în perioada 5-15 octombrie un stagiu de pregătire, formația antrenată de Alexandru Ciobanu jucând și două meciuri de verificare contra echipei similare a Germaniei.

Marți, tricolorii au pierdut cu scorul de 8-2. Golurile României au fost reuşite de Patrick Budescu, în minutul 24, şi Ştefan Nastac, în minutul 41.

România: 12. Broştic – 2. Ivan (13. Gladun 46), 4. Budescu (14. Drăghici 88), 5. Roşiu, 3. Anghel – 15. Avram (19. Drochioi 46), 6. Neamţu (17. Bărbat 63), 8. Jimborean – 7. Berceanu (20. Gorgan 58), 16. Nastac (19. Zsolt 46), 10. Grosu. Selecţioner: Alexandru Ciobanu

Ambele partide s-au disputat în oraşul Essen, pe Uhlenkrugstadion, transmite Frf.ro.

Lotul deplasat de selecționerul Alexandru Ciobanu în Germania

Portari
Gabriel Broștic (Juventus Torino | Italia), Ștefan Rădulescu (ACS Petrolul 52);

Fundași
Nicolas Ivan (FCSB), Mario Anghel (FCSB), Damian Drăghici (Farul Constanța), Patrick Budescu (Farul Constanța), Darius Roșiu (Viitorul Cluj), Alexandru Drochioi (Farul Constanța), Gabriel Gladun (Farul Constanța);

Mijlocași
Albert Avram (Farul Constanța), David Gorgan (Universitatea Cluj), David Jimborean (Universitatea Cluj), Alexandru Neamțu (FC Bacău), Matei Bărbat (Cercle Brugge | Belgia), Vlad Berceanu (FC Rapid 1923), Mihai Grosu (FC Rapid 1923), Alexandru Iovan (Universitatea Craiova);

Atacanți
Ștefan Nastac (FC Bacău), Lukas Pall (Viitorul Cluj), Zsolt Janosi (AFK Csikszereda).

