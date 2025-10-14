UE ar putea impune transferuri tehnologice obligatorii pentru companiile chineze care investesc în Europa

Uniunea Europeană ia în calcul o măsură controversată: obligarea firmelor chineze să transfere tehnologie către companii europene dacă doresc să opereze pe piața europeană. Propunerea, aflată în pregătire la Bruxelles, face parte dintr-un efort mai amplu de a întări competitivitatea industriei europene și de a reduce dependența de China, arată Bloomberg.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, noile reguli ar urma să se aplice companiilor străine care vor să aibă acces la sectoare-cheie, precum cel digital, auto sau al bateriilor. Acestea ar putea fi obligate să folosească o proporție minimă de bunuri sau forță de muncă din UE și să adauge valoare produselor direct pe teritoriul european.

Bruxelles-ul ia în calcul inclusiv impunerea de parteneriate obligatorii (joint ventures) cu firme europene.

Deși măsurile vor fi redactate astfel încât să se aplice tuturor companiilor non-europene, scopul declarat este de a contracara forța industrială a Chinei. Regulamentul este așteptat în luna noiembrie și ar urma să fie parte a unui nou pachet legislativ numit Industrial Accelerator Act.

„Primim investițiile străine directe, dar doar atunci când acestea reprezintă investiții reale – adică locuri de muncă, valoare adăugată și transfer de tehnologie în Europa”, a declarat marți comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, după o reuniune a miniștrilor europeni ai comerțului în Danemarca.

Măsura vine într-un context tensionat: produsele chineze subvenționate au inundat piețele europene, iar Beijingul amenință cu restricții asupra exportului de minerale rare esențiale pentru industria UE.

Recent, Bruxelles-ul a dublat taxele vamale la importurile de oțel, afectând direct producătorii chinezi, în timp ce China a anunțat noi controale la export pentru materiale critice.

„China își folosește interdependențele comerciale pentru a obține avantaje politice”, a avertizat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis.

Oficialii europeni spun că scopul noilor reguli este să protejeze industriile strategice și să stimuleze producția locală de tehnologii verzi și digitale.

„Viitorul tehnologiilor curate va continua să fie făcut în Europa”, a afirmat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, subliniind necesitatea ca materialele critice și know-how-ul să fie disponibile pe continent.

Susținerea politică pentru o astfel de abordare este în creștere. Ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, a declarat că UE „ar trebui să se inspire” din modul în care China își protejează interesele economice: „Nu mai este vorba doar despre comerț liber. Ne aflăm într-un context global diferit, iar regulile trebuie să se adapteze.”

Industria europeană, confruntată cu stagnare economică și concurență acerbă, cere de mai mult timp măsuri ferme. „Investițiile străine în domenii precum bateriile și tehnologiile curate trebuie să includă transferuri tehnologice și formarea forței de muncă europene”, a spus Victor van Hoorn, director al organizației Cleantech for Europe.

Unul dintre pilonii principali ai viitoarei legislații va viza sectorul vehiculelor electrice, pentru a sprijini companiile europene dependente de tehnologiile chineze de baterii.

Dacă planul va fi adoptat, el va marca o schimbare majoră în politica economică a Uniunii Europene – una care reflectă propriile metode de protecționism industrial ale Beijingului.