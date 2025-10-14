Termocentrala Ișalnița se închide definitiv / O parte din angajați vor fi trimiși acasă, iar alții vor fi mutați la termocentralele Turceni și Rovinari

În cadrul unei întâlniri cu sindicatele, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Termocentrala Ișalnița își va încheia activitatea la începutul anului 2026. Propunerile sindicale pentru conservarea grupului au fost respinse, iar personalul va fi redistribuit sau concediat, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, le-a transmis liderilor sindicali din cadrul SE Ișalnița, la întâlnirea de săptămâna trecută, că, la 1 ianuarie 2026, colosul energetic din județul Dolj, parte a Complexului Energetic Oltenia, va fi închis definitiv.

Prezent la discuții, președintele Sindicatului Energetic Craiova, Gelu Ionescu, a afirmat că a propus mai multe variante, inclusiv păstrarea grupului de la Ișalnița în conservare, însă toate au fost respinse.

În acest context, angajații cu contracte pe perioadă determinată vor fi trimiși acasă, iar energeticienii cu contracte de muncă pe perioadă nedeterminată vor fi redistribuiți la Termocentralele Turceni și Rovinari.