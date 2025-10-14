Trump va merge în Malaezia pe 26 octombrie pentru a asista la semnarea unui armistiţiu între Thailanda şi Cambodgia

Ministrul de externe malaezian, Mohamad Hasan, a declarat marţi că preşedintele american Donald Trump va efectua o vizită în Malaezia pe 26 octombrie şi că liderul de la Casa Albă „aşteaptă cu nerăbdare” să asiste la semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda şi Cambodgia, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Malaezia şi Statele Unite vor facilita încheierea unui armistiţiu mai larg între Thailanda şi Cambodgia, ceea ce va impune ambelor părţi să îndepărteze toate minele şi artileria grea de la graniţele lor, a declarat Mohamad.

El a afirmat că speră că acordul va fi semnat în cadrul summitului Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), care se va desfăşura în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur, între 26 şi 28 octombrie.

„În timpul summitului, sperăm să asistăm la semnarea unei declaraţii, cunoscute sub numele de Acordul de la Kuala Lumpur, între aceste două state vecine pentru a asigura pacea şi un armistiţiu durabil”, a declarat Mohamad pentru presă.

Premierul malaezian Anwar Ibrahim, actualul preşedinte al ASEAN, a declarat că Trump va participa la întâlniri, dar nu există încă o confirmare oficială din partea Washingtonului.

Malaezia a mediat un armistiţiu iniţial pe 28 iulie, care a pus capăt ciocnirilor armate după o campanie de pace susţinută de Anwar şi de apelurile telefonice ale lui Trump către liderii ambelor state.

Tensiunile între Thailanda şi Cambodgia din cauza punctelor nemarcate de la graniţa terestră a celor două naţiuni, care se întinde pe o lungime de 817 kilometri, au condus la un conflict sângeros de cinci zile în luna iulie, soldat cu cel puţin 48 de morţi şi strămutarea temporară a sute de mii de persoane de ambele părţi, marcând cele mai grave lupte din ultimul deceniu între cele două state.