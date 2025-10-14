Bol și DeCorina Hats prezintă la Romanian Fashion week o colecție centrată pe simplitate, materiale naturale și croiuri contemporane

Colecția prezentată de bol DeCorina se distinge printr-o estetică rafinată și un discurs vizual coerent, care combină influențe etnografice reinterpretate cu un minimalism contemporan. Stilistic, designerul propune o dialectică între tradiție și modernitate, folosind siluete fluide, materiale naturale și o cromatică restrânsă, dominată de alb, bej, negru și accente grafice.

Țesăturile par a fi din in, bumbac brut sau alte fibre naturale, sugerând o filosofie sustenabilă și organică, dar totodată sofisticată prin croiuri precise și detalii atent dozate. Formele ample, aproape arhitecturale, conferă libertate mișcării, în timp ce proporțiile echilibrate, umeri accentuați, talie discret marcată, lungimi dramatice, conturează o eleganță atemporală.

Elementele de artizanat și simbolism, broderiile cu motive feline, texturile brute, pălăriile sculpturale din materiale vegetale funcționează ca un fir narativ ce evocă natura, instinctul și feminitatea primitivă, dar filtrate printr-o perspectivă modernă și conceptuală. Accesoriile (pălării oversized, genți croșetate) amplifică dimensiunea artistică a colecției și trimit la o estetică eco-boemă reinterpretată în cheie couture.

Deși ansamblurile sunt fluide și poetice, structura lor sugerează disciplină și control: sacouri masculine juxtapuse cu fuste vaporoase, rochii-cocon care alternează opacitatea cu transparența, materiale rigide alături de texturi moi. Această dualitate între fragil și puternic, între rustic și sofisticat, devine centrul identității vizuale bol DeCorina.

În ansamblu, colecția se afirmă prin puritatea expresiei, prin modul în care reușește să transforme materiale simple în declarații estetice și prin echilibrul dintre rafinament, confort și semnătură artistică. Este o modă care nu caută efectul comercial imediat, ci cultivă un limbaj subtil, aproape meditativ, despre origini, naturalețe și identitate.