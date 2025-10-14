G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bol și DeCorina Hats prezintă la Romanian Fashion week o colecție centrată…

bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media

Bol și DeCorina Hats prezintă la Romanian Fashion week o colecție centrată pe simplitate, materiale naturale și croiuri contemporane

Fashion14 Oct • 19 vizualizări 0 comentarii

Colecția prezentată de bol DeCorina se distinge printr-o estetică rafinată și un discurs vizual coerent, care combină influențe etnografice reinterpretate cu un minimalism contemporan. Stilistic, designerul propune o dialectică între tradiție și modernitate, folosind siluete fluide, materiale naturale și o cromatică restrânsă, dominată de alb, bej, negru și accente grafice.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media
bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media

Țesăturile par a fi din in, bumbac brut sau alte fibre naturale, sugerând o filosofie sustenabilă și organică, dar totodată sofisticată prin croiuri precise și detalii atent dozate. Formele ample, aproape arhitecturale, conferă libertate mișcării, în timp ce proporțiile echilibrate, umeri accentuați, talie discret marcată, lungimi dramatice, conturează o eleganță atemporală.

bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media
bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media

Elementele de artizanat și simbolism, broderiile cu motive feline, texturile brute, pălăriile sculpturale din materiale vegetale funcționează ca un fir narativ ce evocă natura, instinctul și feminitatea primitivă, dar filtrate printr-o perspectivă modernă și conceptuală. Accesoriile (pălării oversized, genți croșetate) amplifică dimensiunea artistică a colecției și trimit la o estetică eco-boemă reinterpretată în cheie couture.

bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media

Deși ansamblurile sunt fluide și poetice, structura lor sugerează disciplină și control: sacouri masculine juxtapuse cu fuste vaporoase, rochii-cocon care alternează opacitatea cu transparența, materiale rigide alături de texturi moi. Această dualitate între fragil și puternic, între rustic și sofisticat, devine centrul identității vizuale bol DeCorina.

bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media
bol și DeCorina hats romanian fashion week
Sursa foto: Arhiva G4Media

În ansamblu, colecția se afirmă prin puritatea expresiei, prin modul în care reușește să transforme materiale simple în declarații estetice și prin echilibrul dintre rafinament, confort și semnătură artistică. Este o modă care nu caută efectul comercial imediat, ci cultivă un limbaj subtil, aproape meditativ, despre origini, naturalețe și identitate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Stella McCartney va închide cea mai amplă ediție de până acum a Săptămânii Modei de la Riyadh

Fashion14 Oct
0 comentarii

Paris Fashion Week aproape egalează Festivalul de la Cannes ca impact mediatic

Fashion14 Oct • 23 vizualizări
0 comentarii

Tearless Street aduce pe podium o rebeliune vestimentară din denim și piele, care rămâne însă la stadiul de exercițiu vizual

Fashion12 Oct • 217 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.