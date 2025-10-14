G4Media.ro
Trump, Giorgia Meloni
Credit line: Evan Vucci / AP / Profimedia

VIDEO Donald Trump, către Giorgia Meloni: „Nu te deranjează să fii numită frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești"

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că Giorgia Meloni, premierul Italiei, este o femeie “frumoasă”, un comentariu pentru care, spune liderul de la Casa Albă, în Statele Unite riști sfârșitul carierei politice, scrie France24.

Bărbatul de 79 de ani, căsătorit de trei ori, a recunoscut că în Statele Unite riscă să fie acuzat de sexism pentru comentariile sale despre lidera de extremă dreapta Meloni, care stătea în spatele lui pe podium.

„Nu am voie să spun asta, pentru că, de obicei, dacă o spui, este sfârșitul carierei tale politice – este o tânără frumoasă”, a spus Trump în mijlocul unui discurs despre eforturile sale de pace pentru Orientul Mijlociu.

„Dacă folosești cuvântul „frumoasă” în Statele Unite pentru a descrie o femeie, asta înseamnă sfârșitul carierei tale politice, dar voi risca.”

Întorcându-se pentru a se adresa femeii de 48 de ani, Trump a spus: „Nu te deranjează să fii numită frumoasă, nu-i așa? Pentru că ești.”

Trump a continuat să o numească pe Meloni, o aliată ideologică în ceea ce privește imigrația și problemele culturale, „incredibilă”.

„Și o respectă foarte mult în Italia. Este o politiciană de mare succes”, a adăugat el.

Meloni a fost singura femeie dintre cei aproximativ 30 de lideri adunați pe scena din spatele lui Trump pentru summitul din Egipt dedicat Fâșiei Gaza, unde au semnat o declarație prin care se angajează să contribuie la promovarea păcii în Gaza.

Tags: ,
